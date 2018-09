Robledo cancelaría el debate contra Carrasquilla por supuesto sabotaje

El senador Jorge Enrique Robledo está muy molesto con Ernesto Macías, presidente del Congreso, porque supuestamente le está saboteando el debate de control político en el que citó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Robledo cuestionará al ministro sobre los llamados bonos de agua y sobre los Papeles de Panamá, entre otros temas, pero advirtió que "si el senador Macías y el Centro Democrático se empecinan en obligarnos a compartir con ellos nuestro tiempo en el debate contra Carrasquilla, el Polo no hará el debate" este martes.



La molestia de Robledo surge debido a que, según él, el Centro Democrático no sería citante al debate, sino que solo solicitó ampliar el cuestionario que se le hará a Carrasquilla. Sin embargo, Macías asegura que su partido tendrá todas las garantías del reglamento para actuar este martes como citante.



Es decir, el Centro Democrático contará con el mismo tiempo que el Polo para cuestionar a Carrasquilla. Esto, para Robledo, es "inaudito" porque "el partido de gobierno utilizará ese tiempo para dar discursitos que, por su puesto, son discursitos carrasquillistas y duquistas. Nunca en la historia del Congreso se había intentado un atropello así"



A pesar de estas afirmaciones, Macías señaló que si Robledo "busca a través de un show mediático e intimidaciones, conseguir privilegios para el Debate por fuera del Reglamento (Ley 5/1992) no se le pueden conceder".



"Este martes es el debate del Polo y no lo van a manosear. Lo que ellos quieren es violar la ley y atropellar los derechos de la bancada de oposición del Polo", concluyó Robledo.



La bancada del Polo decidirá este martes antes del medio día si continúa con el debate o si lo pospone y lo convoca para otra ocasión.



POLÍTICA