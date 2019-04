Rifirrafe entre Procurador y presidente de la Comisión de Acusación

La decisión de la Comisión de Acusación de abrir investigación previa a la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, generó este jueves un duro cruce de declaraciones entre el presidente de esta corporación, Ricardo Ferro, y el procurador General, Fernando Carrillo.

Este miércoles la Comisión de Acusación abrió investigación previa a Linares y al también magistrado de ese tribunal, Alejandro Ramelli, por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos.



Al respecto, el procurador Fernando Carrillo aseguró que estará "vigilante del proceso" para evitar que se convierta "en un instrumento de venganza política".

"Yo lo que creo es que aquí debe haber garantías y nosotros como Ministerio Público vamos a intervenir en ese proceso. La Comisión de Acusaciones no se puede convertir en un instrumento de venganzas políticas y por eso es tan importante que se haga con todo el profesionalismo que se requiere", manifestó el Procurador.



El pronunciamiento no cayó bien en la Comisión de Acusación, donde le pidieron a Carrillo no que "no se extralimite en sus funciones".



"Rechazo cualquier pronunciamiento de tipo político que descalifique la actuación de una institución legítima como lo es la Comisión de Acusación", manifestó el representante Ferro.



Este jueves precisamente, los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda recusaron a Ferro y a los también representantes del Centro Democrático Edward Rodríguez, Gabriel Santos y Óscar Villamizar, por no declararse impedidos a la hora de decidir sobre la demanda que cursa en esta corporación contra Patricia Linares.



Los demandantes consideran que los representantes uribistas tienen un interés directo en la investigación.



Si esta recusación es aceptada, Ferro, Santos, Villamizar y Rodríguez tendrán que apartarse de esta investigación.



POLÍTICA