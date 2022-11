En una plenaria en el Senado, la congresista del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se defendió de las críticas que recibió de "la izquierda" por sus comentarios hacia la vicepresidenta Francia Márquez.



Anteriormente Cabal le había dicho a la alta funcionaria que era "una emperatriz y que con la creación del Ministerio de Igualdad ella quería su palacio". Esto lo expresó, hace unos días, en medio de un debate que este proyecto tuvo en el Legislativo.



La congresista María José Pizarro fue una de las que rechazó los comentarios de Cabal hacia Márquez: "Es una forma más de violencia que se hace contra una mujer, pero que en este caso es hecho por otra mujer", dijo.



Ante esto, Cabal le expresó a Pizarro que le preocupa que piense que es promotora de esta violencia. "No me gusta utilizar el género femenino para victimizarme, pero creo que podría hacer un diccionario con la cantidad de insultos que he recibido de la izquierda".



También manifestó que sus apreciaciones "no pueden ser un garrote a su libertad de expresión". "No vamos a conquistar nada, si no que vamos a seguir la rivalidad y las diferencias y generando más odio", explicó Cabal.



Finalmente, enfatizó que la "libertad de expresión no puede limitarse, salvo que se esté incurriendo en una injuria o una calumnia, más aún cuando fue elegida como congresista y bajo este recinto que tiene una protección especial".

No me gusta utilizar el género femenino para victimizarme, pero creo que podría construir un diccionario de adjetivos de la cantidad de insultos que he recogido de la izquierda.#SoyCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/42ZLzMcP1M — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 28, 2022

La respuesta de Francia Márquez

La vicepresidenta, Francia Márquez, le respondió hace unos días a la senadora Cabal. En primer lugar, le enfatizó que estas perspectivas le han significado "violencia política".



"Esto viene incluso de otras mujeres, como la senadora María Fernanda Cabal que ahora me dice emperatriz y es porque no soporta que sea Vicepresidenta. Quisiera verme en su casa trabajando como empleada de servicio doméstico", expresó.

Magistral respuesta de Francia Márquez a la senadora María Fernanda Cabal representante de la Oligarquía rancia santanderista en Colombia. Queda demostrado una vez más que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, es digna representante de la estirpe afrodescendientes pic.twitter.com/wzlVtbtQUF — David Cunaguaro (@DavidCunaguaro) November 28, 2022

La alta funcionaria también argumentó que "el hecho de tener el color de piel negro, no quiere decir que toda la vida se mantenga en condiciones de servidumbre".



"Nos estamos educando para romper esa cadena de opresión. Tiene que pedirle a Dios que le alivie el odio que tiene", le enfatizó Márquez a Cabal.



