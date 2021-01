Rifirrafe entre Gustavo Petro y Ángela María Robledo

En los últimos días las diferencias entre el senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, y la representante Ángela María Robledo, quien fue la fórmula vicepresidencial en la campaña de Petro, se han intensificado.

Pero este miércoles hubo un cruce de trinos que ha generado una oleada de comentarios.



Todo empezó luego de que Ángela María Robledo renunció a la Colombia Humana, el 18 de enero, aduciendo a razones como “acciones, omisiones e injustificados silencios” y que su “condición de mujer feminista y libre ha sido duramente atacada desde algunos sectores del movimiento".



Incluso, en diálogo con EL TIEMPO, la representante Robledo explicó que en la Colombia Humana “hay prácticas de exclusión” y que incluso fue “objeto de violencia política”. Y, frente a las elecciones presidenciales de 2022, aseguró que sí tiene “una aspiración”.



Tras ello, la representante señaló que tomó la decisión de no responder los ataques de los petristas que impulsaba Gustavo Petro".



"He tomado la decisión de no responder los ataques de los petristas que impulsa el mismo @petrogustavo, no soy enemiga de @ColombiaHumana_ ni de él. El país nos necesita trabajando a todos/as para enfrentar el proyecto autoritario y fascista que ha gobernado", trinó.



A esta publicación le respondió la concejal de Bogotá de Colombia Humana, Susana Muhamad: "Es muy grave esta afirmación @angelamrobledo @petrogustavo

solo nos ha llamado a ser respetuosos y respetuosas contigo. Es hora de parar de hacer política con Colombia Humana", trinó.



Robledo le respondió con un video en el que para ella evidencia el apoyo de Gustavo Petro a mensajes irrespetuosos en su contra.



"Querida @susanamuhamad, te lo envío en video para que no se siga defendiendo lo indefendible. El respeto son más que palabras. Abrazo para ti", le escribió este miércoles la parlamentaria.

Querida @susanamuhamad, te lo envío en video para que no se siga defendiendo lo indefendible. El respeto son más que palabras. Abrazo para ti. https://t.co/IqgQEsGnKE pic.twitter.com/iGu1qDUnyo — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 27, 2021

Ante este mensaje, el senador Petro le respondió: "Recorro la lista de corazones y no encuentro lo que ustedes muestran. Quizás la persona que puso ese trino lo quitó. Pero de paso, esa función de corazón no reproduce entre mis seguidores nada. La uso para guardar artículos o trinos que voy a criticar o a reproducir después", sentenció.



Y Robledo le respondió: "Claro @petrogustavo , tú eres perfecto, tú no recuerdas nada, ni tienes errores. Ni siquiera un video donde se ve tu apoyo a tan horroroso mensaje es prueba. Tantos meses y tú de autocrítica, cero".

Claro @petrogustavo, tú eres perfecto, tú no recuerdas nada, ni tienes errores. Ni siquiera un video donde se ve tu apoyo a tan horroroso mensaje es prueba. Tantos meses y tú de autocrítica, cero. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 27, 2021

