El impacto político tras la detención de Richard Aguilar

La captura del senador Richard Aguilar, por orden de la Corte Suprema de Justicia que lo señala como presunto determinador de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales cuando fue gobernador de Santander en el periodo 2012 – 2015, tiene repercusiones locales y nacionales.

En el ámbito regional afecta la gobernabilidad de su hermano, Mauricio Aguilar, como gobernador de Santander pues pone a gravitar, otra vez, a la corrupción alrededor del apellido de esta familia.



De hecho, su padre Hugo Aguilar, también gobernador del departamento fue llevado a la cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Un paradójico final para el hombre que, en 1993, dirigió la operación en el que se le dio muerte a Pablo Escobar Gaviria, el jefe del poderoso y violento Cartel de Medellín.



Mauricio Aguilar dijo sobre la captura que “como hermano me duele”, pero que “gobernante confío y espero que el sistema judicial actúe en derecho”.



En el escenario nacional, el Gobierno pierde a un voto clave en la votación de la reforma tributaria. En este caso, Aguilar se había mostrado especialmente crítico con el proyecto que en su momento presentó el exministro Alberto Carrasquilla.



"Esa reforma como está radicada afectando la clase media, pues es muy difícil acompañarla y apoyarla. En el partido nos vamos a reunir para analizar y tomar las decisiones necesarias. He encontrado cosas que me inquietan como por ejemplo el IVA a los servicios públicos para los estratos de clase media", puntualizó en su momento.



Con el nuevo proyecto, Aguilar y su colectividad, Cambio Radical, ya se habían sumado a la coalición que la impulsaba.



Además, una detención en vísperas de la campaña electoral vuelve a echar sal en la herida de un partido que no ha logrado quitarse el inri por la vinculación de varios de sus más destacados dirigentes en asuntos que van contra las leyes.



Cambio Radical, igualmente, se queda sin un senador en el Congreso. ¿Por qué? Por tratarse de la supuesta comisión de algunos delitos contra la administración pública, se aplicaría la figura de la ‘silla vacía’.



El artículo 134 de la Constitución Política, establece que “en ningún caso podrán ser remplazados” los congresistas que hayan sido condenados por delitos graves, de narcotráfico o “dolosos contra la administración pública” y agrega que tampoco podrán reemplazarse las faltas temporales “de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos” por esta clase de faltas.



