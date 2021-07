Senador Richard Aguilar renuncia a su curul

Horas después de su captura se conoció que el senador por Cambio Radical Richard Aguilar renunció a su curul, como lo había anticipado EL TIEMPO.



El senador enfrenta una investigación por supuestos actos de corrupción cuando fue gobernador de Santander.



(En otras noticias: ‘Buscamos austeridad en el gasto’: Gabriel Santos)

Hoy con un inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia FACEBOOK

Aguilar confirmó su renuncia en Twitter: "Quiero informarles que tomé la decisión de renunciar al Senado de la Rep.,toda vez que la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad con mis funciones. Me concentraré en mi defensa siempre confiando en el correcto actuar de las instituciones. Agradezco a todos por la comprensión", dijo en la red social en la que, además, compartió la carta de renuncia enviada al presidente del Congreso.



"Hoy con un inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mí, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública", señaló en la carta.

La captura del senador podría derivar en una suspensión de su ejercicio como legislador hasta que termine la investigación que le sigue la Corte Suprema de Justicia. Una vez suspendido, Cambio Radical no podría reemplazarlo temporalmente.



Y en caso de ser condenado, el escaño se perdería definitivamente ya que se trataría de delitos contra la administración pública los cuales, según la Constitución, ocasionan la llamada 'silla vacía'. En este caso, el partido tampoco podría reemplazarlo.



Cuando se produzca la renuncia de Aguilar, el caso podría pasar a la órbita de la Fiscalía General de la Nación y dejar el de la Corte Suprema de Justicia.

