El senador y youtuber Jonathan Pulido, más conocido como 'Jota Pe' Hernández, ha estado liderando en los últimos días un proyecto que busca reducir el sueldo de los congresistas a través de la modificación del régimen salarial. Así las cosas, busca eliminar la prima especial de servicios, de 11 millones de pesos, y establecer un tope de 25 salarios mínimos mensuales vigentes.



Esta semana, el senador denunció en su redes sociales que una senadora de un partido alternativo, quien además dijo en campaña apoyar la reducción de salarios, no había querido firmar su proyecto.



(Lea también: 'Jota Pe' Hernández sobre bajar sueldos de congresistas: 'Hay mucho hipócrita').

De acuerdo con lo que contó Hernández, dicha senadora le dijo que no apoyaba su proyecto "porque ella lo que necesita es plata y por nada del mundo se piensa bajar el salario". Sin embargo, el congresista no había querido revelar la identidad de quien le dijo eso porque buscaba sacar su iniciativa adelante y no quería que esto generara roces con el partido al que pertenece la senadora.

Las tres senadoras estaban muy alteradas. La senadora Clara López tajantemente me dijo que ella no lo va a firmar y ya me lo había manifestado, que no lo iba a firmar FACEBOOK

TWITTER

Luego de la atención mediática que recibió el proyecto de 'Jota Pe', muchos congresistas se sumaron y firmaron la iniciativa. Sin embargo, hay otros que han mostrado resistencia.



Según lo que contó el senador en W Radio, las senadoras María José Pizarro, Clara López e Isabel Cristina Zuleta se mostraron reacias a firmar su propuesta durante una reunión del Pacto Histórico donde se abordó el tema y una de ellas sería quien le dijo que no accedía porque necesitaba la plata.



“Las tres senadoras estaban muy alteradas. La senadora Clara López tajantemente me dijo que ella no lo va a firmar y ya me lo había manifestado, que no lo iba a firmar. La senadora Isabel Zuleta también me manifestó que ella no estaba de acuerdo y que no lo iba a firmar. Me manifiestan que no es la forma de hacerlo, que esas no son las formas, que no les haga ese matoneo, que no las ponga en la picota pública", contó Hernández en La W.



(Puede leer: Congresistas proponen proyecto para tener otro trabajo si les bajan sueldos).



Además, reveló lo que le dijo Pizarrro sobre su proyecto: "Que el salario no le alcanzaba y que tenía una familia por mantener. Dijo que es madre soltera, tiene dos hijas a las cuales quiere sacar adelante y que no está muy de acuerdo".



Las declaraciones generaron reacciones inmediatas por parte de las senadoras, quienes se manifestaron a través de sus redes sociales. Una de las primeras fue María José Pizarro, quien aseguró que apenas conoció el proyecto en la tarde del jueves y no lo había firmado porque debía leerlo primero. Sin embargo, se comprometió a apoyarlo.

REPITO: Esto es FALSO, hace dos horas en @WRadioColombia con @jsanchezcristo dije públicamente que lo firmaba, así como firme el de mi bancada @IvanCepedaCast y anteriores que han presentado ¿Qué buscan?



Como senadora tengo el deber de LEER lo que firmo y el derecho a proponer https://t.co/Sjg2cOwMgm pic.twitter.com/lmirRFkYaH — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) August 12, 2022

Por otro lado, la senadora Clara López calificó lo que está haciendo 'Jota Pe' como un "linchamiento mediático" y que por esto no iba a tener bajo consideración su propuesta de reducción de salarios.



(Le puede interesar: Congresistas aliados del Gobierno presentan proyecto para prohibir el 'fracking').

El método de coacción con amenaza de linchamiento mediático me impide considerar proyecto de @JotePeHernandez que recoge rebaja salarios de congresistas propuesta en proyecto de mi Bancada del @PactoCol. La accion política decente es de convicciones no de coacciones. #PrimiciaW https://t.co/0sx2yCKNHW — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) August 12, 2022

El medio radial también entrevistó a la congresista Isabel Zuleta, quien aseguró allí que nunca dijo que no iba a firmar el proyecto.



“Nosotros quisiéramos primero recibir el proyecto. La senadora Gloria Flórez dijo que personalmente le pidió el proyecto y él, de manera muy grosera y faltándonos al respeto, le dijo que 'no', que 'bájelo de la gaceta'. Yo también le dije: ‘Senador, no conozco el proyecto, ¿cómo me lo hizo llegar?’, si por el correo oficial que tenemos o a la oficina. Yo realmente no he priorizado este tema”, comentó Zuleta.



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias