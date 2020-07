Los cuatro retos del Congreso en medio de la pandemia

El Congreso comenzará mañana un nuevo periodo de sesiones ordinarias que estará marcado no solo por la virtualidad, sino por varios desafíos de alto impacto para la institucionalidad del país.



A las 3 de la tarde, el presidente Iván Duque pronunciará su tradicional discurso ante los parlamentarios y le dará comienzo, formalmente, al tercer año de legislatura del actual Congreso.



(Vea: Se agita el pulso por la Dirección Administrativa de la Cámara).

Después de esto, las plenarias de Senado y Cámara sesionarán por separado para elegir a sus nuevos cuadros directivos, entre los cuales están presidentes, primeros y segundos vicepresidentes, secretarios y directores administrativos.



(Recomendado: ¿Senadores se tendrán que declarar impedidos para votar por Char?).



La principal novedad es que todo esto se realizará a través de computadora, o de manera remota, ya que la mayoría de los congresistas estará participando desde sus casas en la primera sesión del semestre.



Este hecho, de entrada, ya es histórico. Será la primera vez, en más de 200 años de historia del Congreso, que su instalación y la designación de sus mesas directivas se hará de manera virtual.



Por supuesto, esto se debe a la pandemia por la que atraviesan Colombia y el mundo y que ha obligado a que diferentes instancias acudan a la tecnología para seguir desarrollando su trabajo normalmente.

Una megaconexión

Para lograr esto, la Mesa Directiva del Senado realizó algunas modificaciones a la plataforma con la que ha venido sesionando en los últimos meses. Las dos principales son que se habilitó la participación de 500 personas, ya que en la sesión inaugural deben estar 280 congresistas, el presidente de la República, los ministros del despacho, los magistrados de las altas cortes y otros dignatarios del Estado, además de invitados especiales.



Adicionalmente, se incorporó un mecanismo para que el voto con el que los senadores elegirán a sus nuevos directivos sea secreto, como lo ordenan las normas vigentes.



En épocas de presencialidad, lo que se hace es disponer de unas urnas y unos escrutadores para que cada senador vaya pasando e introduciendo su papeleta con el nombre del candidato a presidir el Senado por el que vaya a votar. Al final de la votación, se hace el conteo y se declara quién fue el ganador, pero en ningún momento se sabe qué senador votó por cuál candidato para encabezar la corporación.



(Relacionado: Petro y los demás congresistas que irán al Capitolio el 20 de julio).



Esta vez –de manera excepcional– la votación se hará desde la computadora, y el sistema, automáticamente, contará los votos por cada candidato, pero no identificará la inclinación de los congresistas.

Los ojos de la Procuraduría

Como sello de garantía, la Procuraduría General de la Nación será garante de que la votación sea secreta.



En la Cámara, entre tanto, se citó a sesión virtual para la elección de nuevo presidente y, según la convocatoria, “se contará con la presencia de los delegados de todos los partidos y/o movimientos políticos en el Salón Elíptico”, recinto de esta corporación, en el Capitolio.



Superado este paso, Senado y Cámara comenzarán un camino, durante los próximos seis meses, en el que se encontrarán al menos con cuatro pasos que deberán superar, todos, seguramente, de manera virtual.



El primero de ellos será en agosto y es la elección del defensor del Pueblo, en la Cámara de Representantes. Para esta votación, el presidente Duque deberá enviar una terna de la cual debe salir el sucesor de Carlos Negret, actual cabeza de ese organismo.



(Para leer: ¿Cómo se escoge al presidente del Congreso?).



Para esa elección, diferentes sectores políticos, especialmente del partido de ‘la U’, tienen listas sus apuestas. En esa colectividad, incluso, ya han enviado hojas de vida a la Casa de Nariño con la esperanza de que el jefe de Estado incluya una de ellas en la terna. Y el presidente Duque, según conoció EL TIEMPO, también está barajando algunos nombres, sobre todo de mujeres, para competir por el cargo.



Encabezar la Defensoría del Pueblo será una de las mayores responsabilidades en el Estado actualmente, no solo por las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos, sino por la situación de violencia contra líderes sociales y activistas en esta materia.

En la instalación del Congreso presencial seríamos alrededor de 400 personas más el personal de trabajo. ¿Usted se imagina que llegue un asintomático del Covid a esa sesión?, ¿lo que podría pasar? FACEBOOK

TWITTER

Presupuesto austero

El segundo reto es el trámite del Presupuesto General de la Nación para el año 2021, el cual deberá reflejar, indudablemente, el impacto económico de la crisis por la covid-19.

EL TIEMPO supo que es posible que el presidente Duque haga alguna mención del tema en su discurso de mañana ante el Congreso, pero que esta no sería demasiado extensa. En los cálculos del Ejecutivo, la presentación del proyecto de ley que lo contenga sería el próximo 29 de julio.



Diferentes analistas estiman que el presupuesto para el 2021 sería austero, ya que requiere ajustarse a los ingresos de la Nación, los cuales, en materia de impuestos, caerían como resultado del mal momento por el que pasa la economía en el país.



Según lo ha conocido este diario, todo indica que el Gobierno haría un presupuesto enfocado en la reactivación de la economía, acudiendo a mayor endeudamiento y a lo que establece el Plan Fiscal de Mediano Plazo en materia de enajenación de activos. Aunque es claro que el Gobierno no va a presentar al Congreso un presupuesto desfinanciado, lo que se espera es que se establezca de dónde saldrán los recursos.



(Además: El Tiempo en vivo, Round: ¿Char o Marulanda?).

En octubre, procurador

Luego de esto, en octubre, el Senado deberá elegir al nuevo procurador general de la Nación, quien sucederá en el cargo a Fernando Carrillo.



De acuerdo con el artículo 276 de la Constitución Política, la elección del jefe del Ministerio Público debe hacerse de una terna que envían la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente.



Por los lados de la Corte Suprema de Justicia, se inscribieron 37 aspirantes, entre los que se destacan los nombres del exmagistrado Wilson Ruiz, el exministro de Justicia Enrique Gil Botero y el ex defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez.

En el Consejo de Estado fueron 25 los anotados, entre los que están José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente; Humberto Sierra Porto, exmagistrado; Juan Carlos Cortés, exviceprocurador; Luis Felipe Henao, exministro, y Gregorio Eljach, secretario del Senado.



(Lea también: Iván Cepeda radica queja disciplinaria contra Álvaro Uribe).



Y por el círculo del Presidente se habla, por el momento, de que sería la ministra de Justicia, Margarita Cabello, pero no hay un anuncio oficial.



De los tres nombres que finalmente clasifiquen en estas tres instancias, el Senado deberá elegir el nuevo procurador general de la Nación.



Finalmente, el cuarto desafío será tramitar los proyectos de ley que, de acuerdo con la ministra del Interior, Alicia Arango, serán presentados por el Gobierno para atender la pandemia.



De acuerdo con diferentes analistas, hay dos asuntos que el Legislativo debe resolver pronto: primero, la legalidad de las sesiones virtuales, la cual todavía genera dudas en algunos parlamentarios.



Y, segundo, qué va a pasar con el control político a los decretos ley que el Gobierno expidió al amparo del estado de emergencia, sobre los cuales se han dado algunos pasos, pero no ha habido decisiones de fondo.



(Le pude interesar: El partido de ‘la U’ hace cuentas de lo que le toca).



Así las cosas, los posibles presidentes de Senado y Cámara –Arturo Char y Germán Blanco, respectivamente– deberán desplegar toda su habilidad y astucia política para que el Congreso vuelva a tener el brillo que necesita la democracia.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @juanfvalbuena