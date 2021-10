Retiro del ahorro pensional: así es el proyecto de ley

La iniciativa que pretende que los afiliados a fondos privados, quienes están catalogados como “no cotizantes”, puedan retirar el 10% de su ahorro pensional, comenzará su trámite en el Congreso de la República.



El texto de dicho proyecto dice que podrán ser beneficiarios las personas afiliadas al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, que estén reportados como cotizantes no activos “dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre del 2021″. Asimismo, el retiro solo podría realizarse una vez.



“Para que el ‘Programa Retiro Parcial de Pensiones del RAIS covid-19′ se lleve a cabo, se hará uso de los recursos de las cuentas individuales de capitalización que solicite y autorice cada afiliado ante las AFP, y de los recursos que reposan en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima”, dice la iniciativa.



Y agrega: “Se esperaría que esta medida tenga varios efectos macroeconómicos. Uno de ellos es el aumento del consumo por parte de los hogares que sean beneficiarios. Esta inyección de liquidez reactivaría en buena medida la economía. De igual forma, y no menos importante, aliviaría a los hogares de aquellos trabajadores e independientes que no lograron realizar una cotización en su fondo de pensiones para el mes de abril de 2020″.



Para los ponentes del proyecto, la iniciativa pretender ayudar a que las personas que más lo necesitan, aquellas que nunca se podrían pensionar, tengan los recursos para afrontar la crisis económica derivada de la pandemia por covid-19.



El Ministerio de Hacienda emitió un concepto sobre este proyecto de ley, en el que considera que el retiro de una parte del ahorro, podría afectar el monto que recibirán las personas ahorradoras, cuando al final de su vida laboral, se les regrese el dinero.



“Propuestas legislativas como la presentada en este proyecto de ley que permite el retiro anticipado de una parte de los aportes realizados al Sistema General de Pensiones, sin asegurar a largo plazo que los recursos que queden en la cuenta de ahorro individual serán los necesarios para acceder a cualquier pensión en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, vulnera el principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, lo cual resulta contrario a la Constitución”, dijo el Ministerio de Hacienda.

