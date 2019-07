La respuesta del senador Robledo a la intervención de Duque

Después de que el presidente Iván Duque abriera oficialmente la legislatura 2019-2020, en el Congreso de la República, le tocó el turno a la oposición de hacer la réplica legal.



El encargado fue el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, quien fue muy crítico con el discurso del mandatario.



En temas de salud y educación, “el Gobierno no plantea cambios de fondo”, según Robledo.

La política educativa del país condena a los pobres y complica a la clase media, negándoles así el principal mecanismo de acenso social FACEBOOK

TWITTER

“Los colombianos seguirán muriéndose de males que la medicina sabe curar y a eso hay que sumarle las malas condiciones laborales que tienen médicos y enfermeras”, dijo el senador.



“La política educativa del país condena a los pobres y complica a la clase media, negándoles así el principal mecanismo de acenso social”, agregó.

También se refirió al Plan Nacional de Desarrollo del país como un “plan de subdesarrollo que no tiene algo que enfrente a la corrupción de frente”.



“El presidente Duque le facilitó a su partido (Centro Democrático) atacar la consulta anticorrupción. Él solo hizo el ademán de respaldarla, pero no uso el peso de su poder para hacerla aprobar”, prosiguió.



También reprochó los “pagos exagerados a congresistas” y el “tape-tape” que se “ha aplicado a los serios problemas en los que está el Ejército”, así como la defensa que, en palabras de Robledo, Duque ha hecho del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, funcionarios muy criticados por la oposición.

Momento en el que Duque abrió la nueva legislatura en el Congreso. Atrás se ven a Angélica Lozano y a Inti Asprilla con carteles de líderes sociales asesinados. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“Les hace daño a los colombianos la desacreditación que han hecho de la JEP”, prosiguió Robledo.



Sobre temas judiciales, tocó el del caso del exministro Andrés Felipe Arias y señaló que el mandatario irrita y divide a los colombianos defendiendo una doble instancia.



“Su retórica está montada sobre el descrédito a la justicia, de que no ha habido debido proceso, pero sobre Arias han decidido la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de Estado, la Fiscalía y hasta la justicia de Estados Unidos, que no le creyó su versión y le negó el asilo”.



Al final, hizo un llamado para “hacer de Colombia un país que cree más riqueza y mejor distribuida, que trate con consideración y respeto a indígenas, mujeres y otros sectores maltratados, y que enfrente a los corruptos de todas las clases”.



“También nos oponemos al homicidio de líderes sociales, reinsertados y de cualquier colombiano. La primera condición para construir la sociedad civilizada que deseamos es que el asesinato no es una manera de tramitar nuestras diferencias”, cerró, al tiempo que hizo uun llamado a marchar el próximo 26 de julio.



Redacción APP