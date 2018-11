Los caminos que le quedan a Petro ante fallo del Consejo de Estado

Tras la decisión del Consejo de Estado, que tumbó este jueves las medidas cautelares que le permitieron a Gustavo Petro ocupar su curul en el Senado, el exalcalde ya empezó a barajar cuál será su estrategia de defensa para no perder su silla en el parlamento y, sobretodo, para evitar quedar inhabilitado para 2022.

Petro estaba cobijado por unas medidas cautelares que le había otorgado el Tribunal Superior de Cundinamarca y que suspendieron una sanción fiscal emitida por la Contraloría de Bogotá.



El órgano de control fiscal de la capital del país le impuso a Petro una multa por 217 mil millones de pesos por haber bajado las tarifas de Transmilenio cuando fue alcalde de Bogotá.

Estas medidas cautelares del Tribunal Superior de Cundinamarca le permitieron a Petro ser candidato en las pasadas elecciones presidenciales y a la postre, tras haber quedado de segundo en esa contienda electoral, ocupar una curul en el Senado.



La medida cautelar es una protección que puede dictar un juez mientras resuelve de fondo un asunto. En este caso, Petro demandó ante el Tribunal Superior de Cundinamarca la sanción que le impuso la Contraloría de Bogotá y pidió que, mientras hay un fallo definitivo sobre este asunto, no se le apliquen las inhabilidades que se desprenden del mismo.



La decisión del Consejo de Estado se fundamenta en que las medidas cautelares a Petro fueron otorgadas por un solo magistrado y no por la sala del Tribunal Superior de Cundinamarca. Es decir, fue un asunto de forma, no de fondo.



En consecuencia, el jefe de Colombia Humana podría ser cobijado nuevamente por la medida cautelar, cuando la Sala del Tribunal de Cundinamarca asuma el tema y, si así lo decide, se la otorgue de nuevo.



Precisamente en esto último se basa la primera parte de la defensa de Petro. Según explicó su abogado, Dagoberto Quiroga, la idea es “esperar a que el Tribunal de Cundinamarca reactive las medidas cautelares ante los argumentos que ya han sido expuestos en el proceso y confiamos en que así sea”.

Sobre el asunto de si Petro está inhabilitado o no por la sanción impuesta por la Contraloría, la defensa del exalcalde argumenta que la posible inhabilidad “no aplica”, pues el Contralor, por ser un funcionario administrativo, no puede afectar el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano.



“La decisión del Contralor, por ser un funcionario administrativo, no aplica inhabilidad hasta que el contencioso administrativo o un juez de la República se pronuncie, porque la Constitución en el artículo 98 dice que el ejercicio de los derechos del ciudadano no se pueden suspender sino por decisión judicial”, explicó Quiroga.



El abogado aseguró que estas “decisiones son más políticas que jurídicas”.



La otra movida, que es de tipo político, la dejó ver el propio Petro en sus redes sociales, con el llamado a una movilización el próximo 28 de noviembre.



“Todos los poderes van a intentar destruirnos y es nuestro deber luchar e impedirlo. Toda la Colombia Humana debe salir a las calles”, expresó Petro.



Según Quiroga, la salida de Petro del Congreso tendría que darse mediante otros recursos jurídicos, los cuales, de acuerdo con él, durarían bastante tiempo en resolverse.



POLÍTICA