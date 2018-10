‘Todos los puntos son absolutamente falsos’: ministro Carrasquilla

“No hay uno solo de los temas de este debate que tenga un grano de verdad. Lo máximo es que dicen mentiras a medias (…) Absolutamente todos los puntos son absolutamente falsos. No tengo nada que ver con los asuntos que se abordaron acá”.

Con frases como estas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ejerció la noche de este miércoles su derecho a la defensa en el debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes.



El jefe de las finanzas públicas lleva más de un mes respondiendo por su relación con los llamados bonos de agua, que, según los críticos del funcionario, “empobrecieron” 117 municipios del país y lo “enriquecieron” a él.

Los bonos de agua fueron unos créditos que se les otorgaron a municipios para proyectos de agua y saneamiento básico. Según los adversarios de Carrasquilla, en el pasado él aprovechó su posición como ministro de Hacienda al modificar normas y habilitar esos títulos, y luego “convenció” a los alcaldes para que accedieran a ellos a tasas de interés que todavía están pagando.



Luego del debate de control político en la plenaria del Senado, el 18 de septiembre, y tras el intento de moción de censura en esa corporación, el cual fue negado este martes, Carrasquilla dijo anoche sentirse “bastante incómodo” de seguir dando explicaciones al respecto.



“El senador (Jorge Enrique) Robledo salió esta noche con lo mismo del Senado, un refrito. Ni siquiera le voy a contestar. No le voy a parar bolas”, afirmó Carrasquilla en medio de los fuertes pupitrazos de apoyo de varios congresistas.

Carrasquilla explicó de nuevo cómo se calcularon las tasas de interés para los bonos de agua, “las cuales no me inventé yo”, dijo, y aclaró que su participación en esos títulos fue a nivel de “asesor” y no de “estructurador”.



Previamente se vivió el momento de mayor calentura del debate cuando el representante a la Cámara Fabián Díaz, por los ‘verdes’, lanzó al aire un fajo de billetes con la cara del ministro. “Lo que buscábamos era la representación del dinero que se movió para que se aprobaran los acuerdos municipales y se permitiera endeudar, de forma nociva, a los municipios con los bonos de agua”, dijo Díaz.



La reacción airada de los defensores del funcionario, en especial el Centro Democrático, no se hizo esperar. “Respeten, no solo al Gobierno y a la Cámara de Representantes, sino a todos los colombianos”, dijo de manera sentida la congresista uribista Margarita Restrepo.



Una vez concluyó el debate, la mesa directiva de la Cámara citó para la votación de la moción de censura para el próximo martes 30 de octubre a las 3:00 p.m., en la que al menos en el papel, los sectores opositores que cuestionan al ministro no tendrían los votos suficientes para decidir su salida del cargo.



POLÍTICA