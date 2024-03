Reprueban comportamiento de Jota Pe Hernández contra María José Pizarro: 'intolerable'

El senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, es foco de críticas luego de un tenso momento que protagonizó junto a la senadora María José Pizarro, durante un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La discordia entre los congresistas se desató después de que Pizarro le pidiera a Hernández dejar de reaccionar "como un perro rabioso", luego de que interrumpiera una refutación del ministro.

Enseguida, Jota Pe, se acercó a Pizarro para señalarle que le estaba faltando al respeto y grabó un video señalándola. En tanto, la senadora pidió orden para el debate: "Presidente (Iván Name), es imposible hablar así".

La actitud de Hernández generó molestia en algunos congresistas, especialmente las mujeres. Varias que calificaron el comportamiento del senador replicó la violencia contra la mujer en la política.

"Una puede tener discusiones fuertes en política pero es intolerable el hostigamiento y agresiones continuas de las que ha sido victima @PizarroMariaJo por parte de @JotaPeHernandez ¡Eso es violencia política! Senador, respete a las mujeres y este a la altura de su cargo", dijo Jennifer Pedraza.

Otro pronunciamiento de solidaridad para con Pizarro llegó desde la representante Cathy Juvinao. "Lamento profundamente que repetitivamente ella sea foco de ataques misóginos que buscan censurar su postura política, lo que es totalmente inaceptable. Las mujeres, independiente de nuestra orilla política, siempre debemos luchar unidas por la defensa de nuestros derechos, nuestra participación en condiciones seguras y garantías para ejercer nuestro rol. Toda mi solidaridad con la senadora María José Pizarro y un llamado al senador @JotaPeHernandez a que interiorice la gravedad que representa la violencia política para nosotras, y se comprometa con la no repetición de estos actos que la sociedad entera, sin sesgos ideológicos, debe rechazar", escribió.

Desde el Pacto también llegaron voces de apoyo. Una de ellas fue la de Jahel Quiroga, quien apuntó contra la reacción de Hernández como la de un "hombre misógino y violento".

"La reacción del señor @JotaPeHernandez es la de un hombre misógino y violento. No es la primera vez que este energúmeno ataca a @PizarroMariaJo en la Plenaria del

@SenadoGovCo. No nos vamos a dejar amedrentar y tampoco caeremos en la trampa ramplona con la que este señor quiere manipular a la opinión pública", expuso.

En cuento a la propia María José Pizarro, esta indicó que no es la primera vez que es tratada de esa manera por el senador. "Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana", aseveró.

Jota Pe Hernández, luego de las críticas, salió a defenderse y aseguró que fue Pizarro quien lo atacó en primera instancia. "No voy a permitir que al país le mientan. No voy a permitir que quienes hacen el mal acudan a la victimización para defenderse", manifestó el legislador.

REDACCIÓN POLÍTICA