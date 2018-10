'Mi interés particular no es que el Minhacienda salga o no’

Puede que el nombre de Wilmer Leal no les diga mucho a los colombianos. Pero él es el representante a la Cámara por Alianza Verde que está liderando en esa corporación la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

El congresista boyacense asegura que su idea no es ‘tumbar’ al ministro, sino hacer el debate para que los colombianos sepan qué pasó con los denominados bonos de agua.



Carrasquilla es señalado de haberse enriquecido por cuenta de esos bonos y de haber afectado las finanzas de 117 municipios. De prosperar la moción, el ministro tendría que dejar el cargo.



Leal habló sobre este asunto con EL TIEMPO.



¿Por qué está empujando la censura contra el ministro Carrasquilla?

Porque es un derecho fundamental de la oposición contemplado no solo en la ley, sino en la Constitución. Por eso, cuando el Senado negó esa posibilidad, yo digo que hay que ambientar el tema no solo dentro de la bancada, sino en la misma Cámara, con la idea de que se haga un debate de cara a la sociedad. Por eso empecé un proceso con varios compañeros para ver la posibilidad de hacer ese debate en la Cámara.

¿Por qué razón?

Es que los más de 100 municipios que hoy tienen deudas y no tienen agua potable son de la región, y la Cámara de Representantes debe defender los intereses de la región. Por eso hicimos una carta motivada para hacer este debate en la Cámara, de cara al país, sobre lo que tiene que ver con los famosos bonos de agua.



¿Ve irregularidades con esos bonos?

Hay una realidad. Si uno empieza a revisar el tema de ahora hacia el pasado, pues la realidad es que hay municipios llenos de deudas, con deudas impagables, con intereses exagerados, incluso de usura. Y con un agravante, no han podido solucionar lo más importante, que es tener agua potable y saneamiento básico. Son municipios con deudas impagables, con intereses impagables y no lo pueden solucionar hasta que no paguen esa deuda.



¿Y por eso decidió promover la censura?

Nosotros iniciamos el trámite. Se requerían 17 firmas para pedir que se haga el debate de moción de censura, y conseguimos 20. Están firmando no solo los partidos de oposición, sino también gente de los partidos que se declararon en independencia.

Están firmando no solo los partidos de oposición, sino también gente de los partidos que se declararon en independencia FACEBOOK

TWITTER

¿Qué sigue ahora?

El secretario de la Cámara le pasa a la mesa directiva de la corporación esta solicitud, y la mesa directiva, si lo encuentra accesible, debe realizar el debate de moción de censura.



¿A su juicio, cuál es el principal pecado que cometió Carrasquilla con los bonos de agua?



Digamos que aquí va a haber un juicio político y ético. Él participó en la construcción del plan de desarrollo que destinó recursos para ese tema y ayudó a elaborar junto a su viceministro de la época la ley que permitió que los municipios pignoraran recursos.



Pero en el Senado no se hizo el debate porque los hechos ocurrieron en un gobierno anterior...



Si bien es cierto que son hechos del pasado, tienen que ver con la actualidad porque lo que se evidencia es que hubo una conducta instantánea que produjo y sigue produciendo efectos permanentes en los municipios.



Es decir, no porque las acciones del ministro se quedaron en el pasado ya se resolvieron. No, por el contrario son acciones que él cometió siendo ministro y que están afectando incluso hoy a los municipios no solo con la deuda impagable, sino que no tienen agua ni saneamiento básico.



Si su bancada es de oposición, ¿entonces por qué no todos firmaron pidiendo la moción de censura?



Eso es facultativo de cada uno los congresistas. Es más, el debate nos puede servir para tener argumentos, porque firmar la carta no quiere decir que estamos de acuerdo en que salga de su cargo.



¿O sea que a usted solo le interesa el debate y no qué pase con el ministro?

Sí, indudablemente.



¿Usted cree que está resuelta la situación del ministro en la Cámara?

Creo que él tiene las mayorías, pero mi interés particular no es que el Minhacienda salga o no salga. Creo que aquí hay una responsabilidad ética y política que él debe asumir con toda la altura y gallardía. Indudablemente, los votos para que él salga no están, pero yo sí creo que el país y sobre todo esos municipios endeudados merecen saber la verdad de qué pasó y por qué pasó.



