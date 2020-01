‘No es cierto que ilegales tengan el control de Arauca’: Carreño

Como respuesta a un informe de Human Rights Watch que alerta por grave estado de orden público en Arauca, el cual dice que grupos armados ilegales han reemplazado al Estado, el representante a la Cámara por ese departamento, José Vicente Carreño, dice que no es cierto.

Si bien Carreño, del Centro Democrático, reconoce que los grupos ilegales son una grave amenaza para su departamento y controlan algunas de las zonas, desmiente que no haya institucionalidad en Arauca.



¿Es cierto que los grupos armados ilegales tienen el control sobre buena parte de las actividades en Arauca?



No es cierto. Lo que sí es cierto es que ellos controlan algunos sectores en las áreas rurales, especialmente en las que están en la frontera. El problema de nosotros ha sido el Gobierno venezolano, que ha sido permisivo y les ha dado la facilidad para que delincan en la frontera.

Es decir, ¿tienen el control en algunos sitios puntuales?



No se puede decir que tienen el control absoluto de la región o de las personas que habitan en el departamento, eso no es cierto. Lo que pasa es que ellos tienen una herramienta que la saben utilizar muy bien, que es la intimidación.



¿Pero esos grupos controlan algunos sectores de la economía?



Eso es cierto, extorsionan a los contratistas, cobran por el contrabando, ‘vacunan’ a los ganaderos, pero ya decir que ellos controlan toda la institucionalidad, es algo falso y además eso sería faltarles al respeto al Ejército y a la Policía. También es cierto que controlan con la intimidación a algunos sectores políticos, y eso es algo que no se puede tapar.



¿Está toda la institucionalidad en su departamento?



Pero por supuesto, porque si no estuviera la institucionalidad los candidatos o representantes a la Cámara, como quien le habla, no habríamos podido hacer campaña, así sea con seguridad. En el departamento las instituciones hacen presencia. Aquí no se puede vender la imagen de que esos grupos tienen el control de Arauca, porque eso tampoco es así.

Entonces, ¿qué se necesita en Arauca?



Necesitamos más presencia de Fuerza Pública, por eso le he insistido al Gobierno Nacional que necesitamos algunas subestaciones de la Policía, en esos espacios en donde esos grupos tienen un cierto manejo. Y más tecnología para enfrentar a esas organizaciones.



