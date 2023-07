A dos días del inicio del nuevo periodo legislativo, la representante a la Cámara Erika Sánchez, opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro, asegura que el Ejecutivo no puede imponer al Congresos sus reformas y dice que espera que haya más consenso.



Además, considera que Petro debe "empezar a organizar su casa para que no haya más escándalos de corrupción, que haya una interacción y comunicación con los ministros y que respetar el Congreso".



(Además: 'Lo ideal es una coalición que garantice el tránsito de las reformas': Inti Asprilla)

En la legislatura pasada usted le hizo control político a la Cancillería y al canciller Álvaro Leyva, ¿por qué le puso la lupa a lo que está sucediendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores?



Llegamos a decirles a los colombianos que no vamos a hacer más de lo mismo, lo que Gustavo Petro también prometió en campaña. Soy miembro de la Comisión II, hago parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Vi con preocupación lo que nos manifestaban desde la carrera diplomática al manejo que estaba haciendo el ministro Leyva con este ministerio tan importante, entonces nos vemos en la obligación de llamarlo varias veces a debates de control político, a los cuales no asistió. Procedimos a hacer una moción de censura. Vimos promesas incumplidas de Petro.



(Lea también: ¿Se arrepiente Angélica Lozano de haber votado por Petro a la Presidencia? Esto dijo)

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva en debate de moción de censura. Foto: Cancillería

¿Por qué?



El Presidente en campaña prometió dignificar la Cancillería, se llenaba la boca diciéndoles a los colombianos que en su gobierno la carrera diplomática iba a ser de excelencia, que iba a haber paridad, que no se iban a dar nombramientos de dedo. Todo lo que criticó es lo que se está viviendo en este momento. Todos los escándalos. No nos sorprende porque llega a hacer un cambio que no está representando un cambio. Este gobierno no está cumpliendo. Además del tema de las relaciones internacionales, también abanderé el tema de la niñez.



(Le puede interesar: Congreso: se reanuda el pulso por las reformas del presidente Petro)

¿Cómo analiza el cierre de la legislatura pasada?



El presidente Gustavo Petro con sus ansias de llegar al poder, más de 20 años trabajando para llegar a la Presidencia, llega sin una estrategia clara de cómo gobernar. Su gobernabilidad y su gobernanza no se ve de manera articulada con los sectores públicos y vemos que se improvisó. Nosotros no tenemos que aprobarle los proyectos porque sean del Gobierno. Los proyectos y las reformas tienen que ser debatidas, tienen que ser concertadas, analizadas y participativas. Si no vemos que cumplen con esos elementos, no podemos seguir el trámite legislativo.

¿Qué opina de las reformas?



Fue preocupante que la reforma de la salud si no es por las ‘jugadotas’ que hizo el presidente de la Comisión VII de la Cámara, Agmeth Escaf, para que pasara a plenaria. Y en plenaria nunca pasó porque la mayoría de los partidos no apoyan una reforma que viole un derecho fundamental y que no dé garantías en materia de impacto fiscal. Es una reforma que no tiene concertación. La improvisación del gobierno de Gustavo Petro lleva a que haya incumplimiento con las bancadas.



(Siga leyendo: Ariel Ávila: ¿la carta tapada para la presidencia del Congreso?)

Facebook Twitter Linkedin

Erika Tatiana Sánchez, representante a la Cámara por Santander. Foto: Prensa Erika Tatiana Sánchez

¿Y del Gobierno?



Salieron diez ministros y es un mensaje de preocupación y de alerta que se le envía al país porque se está viendo que no tienen una claridad ni horizonte. Tenemos que decirle al Presidente que tenemos que bajar la guardia, que tenemos que repensar cómo se va a reconstruir la coalición, que tenemos que construir sobre lo construido. Se tiene que concertar. No se puede imponer nada. Acá el presidente Petro no puede llegar a exigirle al Congreso que tiene que aprobar lo que él considera que está bien. Esperamos que este nuevo periodo legislativo esté cargado de concertación. Un presidente que pretenda meter ocho reformas en un solo periodo es irresponsable porque no nos da tiempo de estudiarlas, de debatirlas, de concertarlas, de argumentar.



(En otras noticias: ‘Sería absurdo que los ‘verdes’ nos dividamos’: Angélica Lozano)

¿Qué hacer para salir de esas crisis?



Petro tiene que empezar a organizar su casa para que no haya más escándalos de corrupción, que haya una interacción y comunicación con los ministros y respetar al Congreso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA