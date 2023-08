El senador David Luna y la representante Carolina Arbeláez –ambos del partido Cambio Radical– hicieron este jueves uso de su derecho a réplica; esto, luego de la alocución del presidente Gustavo Petro del lunes 7 de agosto, en donde se retransmitió su discurso en la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá.



El primero en tomar la palabra fue Luna, quien reconoció la rendición de cuentas que entregó el presidente Petro, pero cuestionó las cifras que entregó el mandatario. "(...) del discurso al hecho hay mucho trecho. Las cuentas no cuadran, presidente", dijo.



"Dice usted en su discurso que este es el gobierno de la vida, “la potencia mundial de la vida”, mientras tanto su propio ministro de Defensa admite que solo en el primer año de su gobierno, el secuestro ha aumentado en un 90 %, la extorsión en un 23 %, los hurtos en un 24 %. Ni que decir de las masacres que también vienen en aumento y que solo en el 2023 se han presentado más de 57 dejando 185 víctimas fatales", agregó Arbeláez.



Posteriormente, Luna cuestionó la política de seguridad del presidente Petro y señaló que "la Fuerza Pública está atemorizada".



"Usted también mencionó que su gobierno no le ha dado la espalda a la fuerza pública, pero al mismo tiempo el terrorista Iván Mordisco hace anuncios a diestra y siniestra, poniéndole precio a la vida de nuestros policías, retrocediéndonos en el tiempo a las épocas de Pablo Escobar", dijo el senador Luna.



Un segundo eje sobre el cual giró la réplica de la oposición fue el de la niñez y la juventud. Ambos congresistas cuestionaron lo que consideran un cúmulo de "buenas intenciones" que no se acomodan a la realidad.

El presidente Petro estuvo en el puente de Boyacá. Asistieron su familia, la cúpula militar y sus ministros. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

"Usted afirmó que cuidaría de los niños, niñas, jóvenes que la historia ha marginado, sin embargo, son 292 los niños que han muerto, en lo corrido de este año, a causa de la violencia que se ha agravado en su Gobierno, la última víctima fue Salomé, una pequeña de tan solo 5 años asesinada en el Huila en medio de combates con las disidencias, caso que todavía sigue en la impunidad", dijo Arbeláez.



La representante también mencionó la propuesta del presidente Petro con respecto a los deudores del Icetex.



"Hoy los jóvenes que confiaron en usted también se sienten defraudados por su incumplimiento de la promesa de condonar la totalidad de las deudas que tienen con el Icetex", manifestó.



Finalmente, los congresistas se refirieron al escándalo que involucra a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y quien habría recibido recursos ilegales para pagar gastos de la campaña de su padre, violando los topes máximos permitidos por la ley.



"Usted que prometió luchar contra la corrupción ahora su círculo más cercano, incluyendo a su hijo Nicolás Petro, que tuvo funciones específicas en su campaña, confesó la posible entrada de recursos irregulares con los que al parecer se financió la misma. Nos enfrentamos a un grave cuestionamiento de la legitimidad de su gobierno", puntualizó Arbeláez.



"Esta oposición que no hace daño, que no lleva la contraria, que siempre quiere construir y que usted ha querido disminuir, seguirá haciendo control sobre sus anuncios y ejecutorias", concluyó Luna.

REDACCIÓN POLÍTICA

