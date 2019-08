Reincidentes en el país crecieron más del 80 por ciento

A pesar de que, constitucionalmente, las penas en Colombia tienen una función resocializadora, por ello hasta ahora no se permite la cadena perpetua, la reincidencia en el país sigue en aumento: en los últimos siete años el número de detenidos que tras recuperar la libertad vuelven a cometer delitos creció más del 80 por ciento.



Así lo deja claro un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), enviado al Congreso de la República para un debate de control político que se realizará este martes, según el cual actualmente se encuentran detenidas 19.226 personas que reincidieron en sus delitos, mientras que en 2012 esta población era de 10.592 detenidos.

Esta problemática no deja de generar preocupación en el país, no sólo porque esta población contribuye al hacinamiento carcelario y desfigura la confianza en la justicia, sino porque genera inquietudes sobre el sistema de resocialización que se maneja en el país.



“Desde el punto de vista de finanzas públicas, el Estado hace un importante esfuerzo presupuestal para mantener (y construir nuevos) centros carcelarios y penitenciarios, sin que estos cumplan con su finalidad”, indica un estudio sobre reincidencia realizado por académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.



Los delitos de mayor reincidencia, según el informe del Inpec, son el homicidio (22 por ciento de los casos), fabricación y porte de armas (14 por ciento de los casos), tráfico y porte de estupefacientes (13 por ciento de los casos). Estos están precisamente entre las conductas que más percepción de inseguridad generan en las ciudades del país.



“Desde una perspectiva del costo social, tener individuos que no sólo no se han resocializado exitosamente, sino que además han adquirido más pericias criminales, comporta consigo mayores costos de precaución y de daños directamente causados por la actividad delictiva”, indica el estudio de la Javeriana.



De las 120.536 personas que integran la población reclusa en el país, el 15 por ciento es reincidente, es decir 19.226 personas.



Una de las cuestiones que más preocupa al Inpec, de acuerdo con el informe, es el hacinamiento carcelario, que actualmente se sitúa en el 53 por ciento, pero que, de no ser por la población reincidente, estaría en 35 por ciento.



Una de las cuestiones que más llama la atención de las cifras reveladas por la entidad penitenciaria es el número de reincidentes que se encuentran en detención domiciliaria o simplemente con vigilancia electrónica: 4.178 detenidos.

Millonarias demandas

Para ese mismo debate de control político el ministerio de Justicia también presentó sus cifras, en las que se evidencia que las demandas contra el Estado por privación injusta de libertad se están convirtiendo en un desangre presupuestal para todos los colombianos.



En apenas un año, el Estado ha recibido demandas por 476 mil millones de pesos, correspondientes a 484 procesos se encuentra activos y que se iniciaron después del 7 de agosto del año pasado.

Los demandantes reclaman, en promedio, el pago a su favor de sumas mayores a los 70 millones de pesos. La cantidad varía según el caso y se evalúa el tiempo de detención, si fue intramural o domiciliaria, el impacto social, el número de familiares afectados en el caso, entre otras variables.



JAVIER FORERO

Redacción POLÍTICA

gerfor@eltiempo.com