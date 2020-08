¿Regular la hoja de coca sí acabaría el problema de las drogas?

Este martes llegó al Congreso un proyecto de ley que, sin comenzarse a tramitar en el Legislativo, ya comenzó a levantar polvareda: el que propone regular el cultivo y la comercialización de la hoja de coca, base para elaborar la cocaína.



Uno de los principales argumentos de sus impulsores, entre los que se destacan los senadores Iván Marulanda (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Mais), es que esta regulación ayudaría a acabar con el problema de las drogas en Colombia.



Aunque uno de los propósitos de esta regulación es el uso de esta planta con fines medicinales y ancestrales, la idea, según Marulanda, es que también se utilice para proveer a quienes consumen cocaína.

“En Colombia hay personas que consumen cocaína por su libertad, por el derecho que tienen al libre desarrollo de su personalidad, a dirigir los pasos de su vida como a bien lo tengan, siempre y cuando no dañen a otras personas. El Estado va a entregarles a esos consumidores una droga de primera calidad a través de la red sanitaria”, dijo el congresista sobre lo que sería la ley, en caso de aprobarse.



Pero más allá de esta propuesta, que de por sí es polémica, lo que se busca, en palabras del senador, es acabar “con un problema que está destruyendo a la Nación”, que es la lucha contra las drogas.



Para él, este combate a las drogas no ha tenido “ningún resultado”, sino que, por el contrario, “la tragedia de Colombia se ahonda y se agrava todos los días”.



Pese a las posiciones que llaman a la regulación de este tipo de sustancias, y que han manifestado también otros congresistas opositores, existen otros sectores que tienen una opinión diferente, comenzando por el Gobierno Nacional y el propio presidente Iván Duque.



Desde el comienzo de su administración, el mandatario se ha mostrado contrario a la posibilidad de legalizar el consumo de drogas ilícitas en Colombia y, de hecho, hace un tiempo fue uno de los principales impulsores de las normas para prohibir el consumo de la dosis mínima en parques.

Iván Marulanda, senador por los 'verdes' e impulsor de la propuesta para regular la hoja de coca. Foto: EL TIEMPO

“Yo entiendo muchos debates que hay en el mundo académico que se refieren a la legalización o no. Esos debates, creo, no podemos seguirlos dando y quedar prisioneros de ellos, cuando hay un gran consenso internacional donde queremos combinar la lucha contra las drogas y también entender que los objetivos de las sociedades no es tener más consumidores sino tener menos consumidores y menos adictos”, ha dicho el mandatario.



Esta misma posición es seguida por varios sectores de su partido, el Centro Democrático, y del Partido Conservador, los cuales tampoco son amigos, hasta el momento, de avanzar en este camino como una posible opción para acabar con el problema del narcotráfico en Colombia.

