El proyecto para regular el cannabis en Colombia se hundió el pasado 20 de junio. En entrevista con EL TIEMPO, el representante Juan Carlos Losada (J.L) y la senadora María José Pizarro (M.P.) hablan sobre lo que viene para la reforma, que volverán a presentar en la próxima Legislatura que inicia el 20 de julio.



(Puede leer. Faltaron 7 votos para proyecto de cannabis: ¿quiénes votaron a favor y en contra?)

¿Colombia está lista para regularizar el cannabis?

M. P.: Colombia se ha llevado los costos más altos y dolorosos de la guerra contra las drogas. Precisamente por esa situación es que está preparada para asumirla, como estuvo preparada en su momento para asumir la regularización del alcohol, del cigarrillo. Colombia está en un espacio y en una condición no solo de asumir este debate, sino de ponerse en línea con lo que sucede en el mundo.

¿Por qué se hundió la reforma?

J. L.: Cambio Radical, que tenía seis senadores apoyándonos, decidió retirar el apoyo ante la imposibilidad de conciliar el texto porque solamente quedaba un día y no se podía acoger una proposición de ellos, que avalamos en Comisión I. Esos votos fueron una muy baja sensible. Pero fue más importante lo que pasó el lunes.



El lunes, ellos estaban con nosotros, nos estaba haciendo falta un voto. Estábamos en 53 y necesitábamos 54. Desgraciadamente, ese voto llegó demasiado tarde, tipo 9:30, casi 10 de la noche, y en ese momento ya algunos compañeros habían tomado la decisión de retirarse de la plenaria del Senado y estábamos perdiendo los votos. Realmente, esto se hundió el lunes cuando faltó un solo voto para lograr los 54.



(Puede leer: Cannabis se hundió y el Código Electoral pasó: así fue el cierre de esta legislatura)

Juan Carlos Losada y María José Pizarro tras hundimiento de la regularización del cannabis. Foto: César Melgarejo

Algunos sectores señalan al senador Álex Flórez, del Pacto, como el culpable. Si él hubiera estado en esa sesión, ¿se habría aprobado ese día?

J. L.: Por supuesto. Eso no se puede esconder. Faltó el voto de Álex Flórez, así como el de los liberales Mauricio Gómez y Lidio García. Contingencias que son imposibles de medir. El senador Lidio García debía prepararse el lunes para una intervención quirúrgica que se le iba a practicar. Cosas parecidas a lo de Humberto de la Calle, quien se fue de viaje durante el debate en Comisión I y eso nos hizo perder prácticamente dos semanas. Cuando llegamos a plenaria el jueves nos faltaban 5 votos, como el de Fabián Díaz, quien apoyaba la propuesta y tenía un viaje a Chile porque es parte del Parlamento Andino. Y así, hubo muchas contingencias impredecibles. Corrimos con mala suerte.



(En contexto: Alex Flórez responde a críticas por faltar al debate de regulación del cannabis)

Recordemos qué se buscaba con esta reforma...

J. L.: En nuestro país hay una tremenda contradicción. Es legal la marihuana desde 1986. Es tan legal que tenemos derecho al autocultivo de hasta 20 plantas. Son legales el porte y el consumo de la dosis personal. No estábamos legalizando el consumo de marihuana. Lo que es contradictorio, que es un absurdo, es que una sustancia que es legal sea ilegal adquirirla. Es como decir que es legal tener un computador en Colombia pero es ilegal comprarlo. ¿Eso qué sentido puede tener?

¿Qué se pudo hacer diferente para aprobarla?

M. P.: Realmente hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cuál es el problema? Creo que la gente no asumió que íbamos a llegar hasta ese nivel y, en el último momento, fueron presentando proposiciones que tal vez hubieran podido enriquecer de una manera más acertada el debate en las etapas previas. Nos queda de aprendizaje recoger todas esas propuestas.

Estamos tristes, pero convencidos de que la dimos toda hasta el final. Nunca pensamos llegar tan lejos. Hoy tenemos mayorías, faltaron 7 votos.



Llevamos 4 años en esta lucha y no desfalleceremos para escribir una nueva historia en la lucha contra las drogas.



¡Gracias! pic.twitter.com/Scu3BQW5cR — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) June 21, 2023

Ya anunciaron que volverán a radicar el proyecto. ¿Cómo harán para que no se vuelva a hundir por tan poco?

J. L.: Tenemos que construir una coalición más extensa alrededor del proyecto, cuestión que si un día falta el uno, el otro, por las contingencias propias del quehacer de la política, no terminemos sufriendo porque tenemos un colchón. Antes de iniciar la siguiente legislatura debemos hacer un trabajo importante y es tratar de concertar un texto con esos senadores que tienen ganas de votar, que tienen ganas de acompañarnos, pero por las circunstancias políticas no lo hicieron, que son los de Cambio Radical.

¿Cómo lo harán?

J. L.: Es importante sentarnos con ellos para lograr articular desde el primer debate el texto que debería transitar durante los ocho debates en el Congreso. Si eso lo pudiéramos hacer, creo que tendríamos casi que aseguradas las mayorías. Vamos a entrar en esa conversación. Hago un llamado a los senadores de Cambio Radical para que aprovechemos de una vez para mejorar el texto en todos los aspectos que a ellos los puedan dejar tranquilos para que apoyen en todo su tránsito.

¿La siguiente legislatura será la de la victoria?

M. P.: Sí. Nos genera mucha expectativa el hecho de que el tema de la regularización esté en los medios, en las calles y que el país esté debatiendo esto.

Mateo García Agudelo

REDACCIÓN POLÍTICA