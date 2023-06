Antes de que se reanude el último debate del acto legislativo que busca reformar la Constitución para regular el uso adulto del cannabis en Colombia, el exministro Alejandro Gaviria, representantes de compañías productoras, de la sociedad civil y de la academia enviaron una carta a los senadores David Luna y Carlos Motoa, ambos del partido Cambio Radical, para que permitan la eliminación del inciso que prohíbe la publicidad y promoción del cannabis.



Este inciso fue propuesto por ambos senados en el séptimo debate y, según los firmantes de la carta, si no se elimina el proyecto corre el riesgo de hundirse.



"Queremos ser claros: estamos completamente de acuerdo con que se restrinja y regule la publicidad y la promoción del cannabis para que inescrupulosos no incentiven su consumo y, especialmente, para que no se promueva el uso de la sustancia por parte de menores de edad", dice la carta.



No obstante, dicen que insistir en esta modificación "es hundir el proyecto de Acto Legislativo pues, como ustedes bien saben, ya no hay tiempo para conciliar los textos".



Hay que recordar que para que el proyecto de Acto Legislativo no se hunda, debe estar conciliado antes de este martes.



"Lo que está en juego en estos momentos, apreciados Senadores, es la posibilidad de proteger a nuestros hijos para evitar que queden a merced del jíbaro callejero", agrega y dicen que también está en juego la posibilidad de salvaguardar la salud pública.

La discusión se reanudará este lunes a partir de las 5 de la tarde. Foto: César Melgarejo. CEET @cesarmelgarejoa

En la misiva también exponen la evidencia médica y científica que respalda la iniciativa, de autoría del liberal Juan Carlos Losada.



"En efecto, según el ambicioso estudio ´Cannabis Legalization and Public Health Outcomes Survey¿, realizado en 25 Estados de Estados Unidos, los adolescentes inician el consumo de cannabis a una edad más temprana en los Estados en los que no se ha regulado el cannabis en comparación con los Estados en los que sí se ha regulado la sustancia", exponen.



Finalmente, insisten en que una regulación seria, estricta y efectiva como la que se propone, no solo salvaría a los productores y a sus comunidades, sino que permitiría su rápido crecimiento y desarrollo. "Mantener la ilegalidad es fomentar el crimen", dicen.



"De ahí nuestro sentido, respetuoso y urgente llamado a que ustedes, Senadores Motoa y Luna, apoyen la eliminación del inciso mencionado, el cual debe incluirse en la ley reglamentaria correspondiente, y respalden como en anteriores debates, la aprobación de esta importante iniciativa. Esta es la cita que tienen ustedes, y todos sus colegas del Senado, con la historia. Llegó la hora de regular el cannabis en Colombia", concluyen.



La discusión, que estaba programada para el pasado jueves, quedó aplazada tras una fuerte pelea entre los senadores Jota Pe Hernández e Inti Asprilla, ambos de la Alianza Verde. Por tal motivo se reanudará este lunes a partir de las 5 de la tarde.

REDACCIÓN POLÍTICA

