El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, fue uno de los que se opuso a la aprobación del acto legislativo sobre cannabis que se hundió el pasado 20 de junio. En entrevista con este diario, explica sus razones.



¿Por qué Cambio Radical apoyó en Comisión Primera el proyecto de cannabis, pero en plenaria lo votaron en contra?



​En el tránsito de Comisión Primera a plenaria pretendían eliminar lo que metimos de forma técnica, que era prohibir la publicidad, el patrocinio y otros similares de productos de consumo recreativo de marihuana. Segundo, en plenaria del Senado no nos dejaron hablar.

¿Qué puntos del proyecto les parecían inconvenientes?



​Además de la necesidad de una estrategia para no incentivar el consumo, nos parecía muy inconveniente el tema del inciso sexto del proyecto, puesto que buscaba modificar la prohibición de toda sustancia psicotrópica por sustancia psicoativas y sustancias no reguladas. Ese calificativo de sustancias no reguladas era un riesgo muy grande. Esto permitirá al futuro que cualquier legalización de drogas se pueda hacer por una ley o un decreto.

Carlos Fernando Motoa es senador por el partido Cambio Radical. Foto: Twitter: @senadormotoa

El Gobierno ya dijo que va a volver a presentar el proyecto. ¿Qué debería tenerse en cuenta para que esta vez apoyen la iniciativa de principio a fin?



​Lo primero es una regla que debe suceder en cualquier reforma constitucional: amplio consenso. Segundo, si se aprueba la reforma, va a haber un aumento de consumo, entonces se deben plantear las estrategias para contrarrestar ese aumento. No se puede entender que la aprobación de este acto legislativo sea una apología al consumo de la marihuana. Eso debe corregirse. También debemos incluir estrategias para evitar el consumo entre menores de edad.

¿Pero esos temas no son propios de una estatutaria?



​Uno podría decir que la reglamentación sería vía ley. Pero como en la reforma constitucional se incluyeron varios de esos temas de restricciones, pues toca seguir esa línea.

A ustedes les cuestionan que esas observaciones que tenían podían llevarse en la estatutaria y de esa manera no hundir el acto legislativo...



​En el firmamento jurídico de Colombia, la ley depende de la Constitución, y ellos pretendían lo contrario. Eso no es serio. Si ellos ya modificaban la carta política con tantas restricciones, ¿por qué no incluir la de Cambio Radical?

¿No era más importante legalizar y después reglamentar? ¿No perdieron todo un año de debates?



​Esa pregunta debe ser para los autores y el Gobierno. ¿No era mejor aprobar lo que ya habíamos conseguido en la Comisión Primera y llegar a la conciliación? Lo que ellos hicieron fue sacrificar la norma por no querer conciliar el texto.



Mientras unos lamentaron, otros celebraron el hundimiento del proyecto del cannabis. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

¿El Gobierno estaba buscando no conciliar?



​Querían imponerse. Lo que buscaron desde la mesa directiva era pupitrear la reforma constitucional y que no se le hicieran modificaciones. Esa no es la labor que tenemos como congresistas. Es que no nos dejaron hablar siquiera.

¿Qué le recomienda al Gobierno para que esta vez el proyecto pase?



​Repito que debemos tener amplio consenso. Debemos debatir con los partidos políticos y que se corrijan temas de publicidad y patrocinio. Se deben establecer las estrategias para evitar que haya migración hacia otros negocios ilícitos.

El proyecto se volverá a presentar en la siguiente Legislatura. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Twitter: Juan Carlos Losada

¿El fracaso del proyecto tiene que ver con el fin de la coalición de gobierno?



​Lo primero que hay que decir es que yo veo que el partido de gobierno y los líderes de este proyecto fueron muy caprichosos. No querían modificaciones y no querían convocar una votación de conciliación. No querían permitir que participáramos en la plenaria. Los vi bastante caprichosos y deben entender que no es así. No creo que el problema fuera la ruptura de la coalición, miren que el Partido Liberal, ‘la U’, los ‘verdes’ y el Pacto apoyaron.

¿Todo se resumen en conciliar?



​Como todas las reformas. Debe exigirse un mayor consenso en estos proyectos, pues estamos reformando la Constitución. El proyecto debe pasar, pero de incluirse aquellas restricciones que pedimos.

O sea, ¿tampoco consideran la posición del Centro Democrático de negar el proyecto de raíz?



​No, tampoco lo creemos viable. Entendemos que hay un vacío legal entre el porte, consumo y la prohibición de la comercialización. Debemos disminuir los efectos negativos de esa regularización. Regular no se puede convertir en una apología al consumo de la marihuana. Regular no debe normalizar, sino permitirlo teniendo en cuenta los daños.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA

