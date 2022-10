La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto que elimina de la Constitución Política la prohibición del consumo de marihuana en mayores de edad.



Con este aval, la regulación de esta sustancia continuará siendo debatida en el Congreso.



La plenaria inició con la ponencia negativa del congresista, Hernán Cadavid, quien pidió archivar el proyecto. "Si estamos permitiendo el aceleramiento de la regulación, debemos preguntarnos cuál es la capacidad fiscal del Estado colombiano y cómo entraría el ministerio de Salud en este asunto", expuso.



Cadavid agregó que falta prever la protección a los menores de edad, teniendo en cuenta los entornos donde pueden ser vulnerables. "No hay quien tenga una razón absoluta o suficiente en este debate (...) no tengo la capacidad de votar positivamente un proyecto que busca integrar las condiciones de consumo (cannabis) en la Constitución Política", enfatizó el representante en el cierre de su discurso.



Luego siguió la ponencia positiva de uno de los autores del proyecto, Juan Carlos Losada. El representante liberal manifestó que “la lucha contra las drogas, desde su inicio, ha sido una auténtica colección de fracasos”.



Losada argumentó que "Con la regulación se salda una disputa legal y constitucional en la que ha estado nuestro país. El debate no es sobre legalizar el consumo, es sobre lo absurdo que es tener el derecho al porte y al consumo del cannabis, pero que sea ilegal venderla y comprarla.



"¿A quién le ha servido esa política limitada? A los narcotraficantes. A ellos les quedan los recursos", agregó en su ponencia positiva. ​

En el encuentro se llegó al acuerdo de "beneficiar a la sociedad colombiana en el uso y manejo de esta sustancia, algo que se lograría con la ratificación de esta regulación". El documento concertado hasta ahora cuenta con cuatro nuevas preposiciones avaladas.



La reforma tuvo el respaldo del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien acordó priorizarla para su avance en el Legislativo.



El ministro de Justicia, Nestor Osuna, también hizo presencia en la plenaria y representó el apoyo del Gobierno Nacional a esta modificación.



Ahora la iniciativa pasa a plenaria del Senado y, de aprobarse, daría lugar a la regulación de la marihuana recreativa en Colombia por medio de una ley que establecería los detalles de dicho ordenamiento.



Si se habla del panorama en América Latina, el país se uniría a México y Uruguay en materia de legalización de consumo de cannabis en adultos.



