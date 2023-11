Proyecto para regular cannabis de uso adulto fue aprobado en tercer debate

Este miércoles 22 de noviembre la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de acto legislativo que busca regular el consumo de cannabis de uso adulto. Con un total de 15 votos a favor la iniciativa sigue adelante y deberá pasar por otros cinco debates antes de reformar la Constitución.



"Acabamos de aprobar en tercer debate -quiere decir que nos quedan cinco por delante, el próximo en la plenaria de Senado- la regularización del cannabis de uso adulto. Vamos ya avanzando en este trámite, en este partido, como lo ha dicho el representante Losada. Con esa movilización en redes sociales y el apoyo de los medios de comunicación que han estado pendientes vamos a sacar este acto legislativo adelante", expresó la senadora María José Pizarro en compañía del representante Juan Carlos Losada.

Cabe recordar que los autores radicaron nuevamente la iniciativa el pasado 20 de julio luego de que la misma se hundiera en la legislatura pasada. Por ser una reforma constitucional, esta necesita de ocho debates que se dan en dos vueltas de cuatro debates cada una, durante un año.

La propuesta pretende la autorización de la compra, venta, distribución y comercialización legal del cannabis y sus derivados para uso adulto. Para este nuevo trámite se tuvieron en cuenta las observaciones de Cambio Radical, entre ellas que “se prohíbe cualquier tipo de actividad de promoción o publicidad de productos de cannabis”.

Reforma de la salud y regulación del cannabis, en el Congreso. Foto: Archivo EL TIEMPO.

De esta manera el proyecto corregiría un vacío que hay en la ley y es que en Colombia es legal consumir marihuana, pero es ilegal venderla y comprarla.

Según Pizarro, en el país la regularización del cannabis de uso adulto podría representar 435 millones de dólares para 2025 y la creación de 17 empleos por hectárea cultivada. "Se estima que para 2027, el mercado legal del cannabis superará los 90 mil millones de dólares en el mundo y en Estados Unidos", comentó.



"Este es un camino muy tortuoso, son ocho debates pero ya llevamos tres y vamos para el cuarto; ese va a ser el debate de la verdad, una vez más la plenaria del Senado de la República, pero estoy seguro que lo vamos a lograr", manifestó Losada.

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Foto: Prensa Carlos Fernando Motoa

Por su parte, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, hizo un llamado a los autores y ponentes de esta iniciativa a ser "sensatos, no repetir los errores que llevaron al fracaso a los textos pasados y hacer de este la versión que genere consensos entre amplios sectores de la Cámara y el Senado, de tal manera que Colombia avance el respeto de las libertades individuales, sin sacrificar en el proceso la salud pública".



El congresista insistió en que el proyecto además de buscar regular el cannabis lo pretende hacer con la cocaína y la heroína.



“Hoy cualquier decisión que pretenda permitir el consumo de una sustancia prohibida debe modificar la carta política, por eso estamos en este debate pero con lo que tiene el articulado se da vía abierta a que mañana se regule cualquier otro consumo por medio de una ley o un decreto del Gobierno”, explicó Motoa.



Para el senador es necesario hacer con el cannabis lo que se viene haciendo desde hace décadas con el tabaco en diferentes partes del mundo, es decir, desestimular su consumo por la vía de la pedagogía, las restricciones a la publicidad y la delimitación de zonas aptas para su consumo.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA