Reglas para el trabajo en casa fueron aprobadas en el Congreso

La plenaria del Senado concluyó este martes el trámite del proyecto de ley que regula el trabajo en casa, una necesidad en la época de la pandemia.



Con 83 por el sí y 4 por el no, el pleno de la corporación aprobó el informe de conciliación de la iniciativa, el cual fue avalado por la Cámara de Representantes la semana pasada. Esto significa que el proyecto quedó a la espera de la sanción presidencial para entrar en vigencia.



Dentro del contenido del proyecto se hace una diferenciación entre el trabajo en casa y el teletrabajo, dos modalidades distintas. El trabajo en casa, según lo aprobado por el Congreso, será aquel que se desarrolle transitoriamente y “sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral”.



También se estipula que el trabajo en casa podrá aplicarse “hasta por tres meses o hasta el término pactado por las partes” y que los trabajadores seguirán disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral, como la jornada laboral, horas extras, trabajo nocturno, dominicales y festivos.

Además, se establece el derecho a la desconexión laboral, una garantía tanto para trabajadores como servidores públicos, y se dice que podrán “disfrutar de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, feriados, licencias con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral”.



En cuanto al empleador, la iniciativa indica que este “se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral”.