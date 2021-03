‘El martes se radicará reglamentación de la cadena perpetua’: Gobierno

Con un total de 19 proyectos de ley priorizados, el Gobierno Nacional se alista para afrontar tres meses de sesiones ordinarias del Congreso que comenzarán mañana y en las cuales el principal tema de debate será la reforma fiscal o tributaria.



El ministro del Interior, Daniel Palacios, le explicó a EL TIEMPO en qué consisten estas iniciativas y habló de los recientes hechos de inseguridad que involucran a migrantes venezolanos.



¿Qué se viene en la agenda legislativa del Gobierno para el periodo que comienza este martes?

El Gobierno tiene en trámite 48 proyectos. Radicaremos 18 nuevos, para un total de 66 iniciativas. De estos hay 19 que son bandera y en los que concentraremos los esfuerzos.



¿En qué va el proyecto de reforma fiscal o tributaria?



En su momento se radicará. Este proyecto tiene como precepto avanzar en la implementación de programas sociales, es decir, mantener y ampliar los que el Gobierno ha implementado como consecuencia de la pandemia. Ahí el foco más importante es atender a nuestra población vulnerable, pero, sin duda alguna, también tocará tomar algunas medidas en materia fiscal que puedan garantizar que no perdamos el grado de inversión y que podamos seguir con los programas sociales.

¿Cuál es la expectativa del Gobierno sobre el trabajo legislativo, tomando en cuenta que los partidos ya se están metiendo en las elecciones del 2022?



Esperamos trabajar de la mano con el Congreso, respetando la independencia de poderes y avanzar en una agenda legislativa que es necesaria para el país. Esperamos que, si bien estamos comenzando un proceso electoral, se pueda avanzar en esta agenda tan importante y que los 19 proyectos que hemos priorizado sean ley en el corto plazo.



¿Cuándo se radicará la reglamentación de la cadena perpetua para los violadores de niños?



Ese tema ha sido una meta y un compromiso de campaña del Presidente. El martes se radicará el proyecto de reglamentación de la cadena perpetua, y esperamos tener el apoyo de las bancadas del Congreso.

Las sesiones del Congreso serán de manera mixta, es decir unos legisladores en el Capitolio y otros de manera remota. Foto: Prensa Senado.

¿Y finalmente qué contiene esa reglamentación?

Lo que se hace es establecer todos los elementos esenciales frente a la imposición de esta pena, es decir, su condición de excepcionalidad, el control automático de la sanción, la revisión de la misma y cómo se va a aplicar. Es reglamentarla y que quede claro cuándo se aplica, cómo, quién la debe imponer y las garantías en estos procesos.



¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la idea de extender el periodo presidencial y unificar las elecciones en el país?



Esos proyectos siempre los radican cada cuatro años. Creo que ha sido un anhelo de alcaldes, gobernadores y muchos en el país que consideran que es necesario que los planes de desarrollo tengan una unificación para que haya coordinación. Esa iniciativa siempre se ha hablado, pero nunca he tenido éxito en el Congreso. Lo que he escuchado son anuncios de algunos interesados. No conocemos proyectos sobre este tema. Esperaremos a ver si se radica o no.

¿Y al Gobierno le suena?

El Presidente, en diferentes espacios, siempre ha mencionado que su periodo constitucional va hasta el 7 de agosto de 2022.



¿Qué opina de las posiciones de la alcaldesa de Bogotá sobre el manejo del Gobierno a los migrantes venezolanos?



La posición del Gobierno Nacional es muy clara: la Constitución no hace diferencia entre ciudadanos nacionales o extranjeros para cumplir la ley y para recibir sanciones. Sea nacional o extranjero la ley es la misma. Esto quiere decir que cuando se comete un delito por parte de un colombiano o un extranjero la sanción es igual. Aquí lo que se debe aplicar es la ley, sin importar la nacionalidad.

¿Es decir que las normas no hacen esa distinción?

No. Creo que es muy complicado cuando se sindica de delitos por regionalismos, edades o nacionalidades. Quien cometa un delito debe ser sancionado de manera igual sin importar su origen. La ley no tiene esa distinción. Creo que no se deben hacer esa clase de distinciones. Aquí lo que debe haber es una aplicación de la ley por parte de las autoridades y la judicialización cuando se comete un delito.



¿Y cómo encaja en este tema el Estatuto de Protección Temporal que implementó el Gobierno?



Esta herramienta lo que va a generar es la posibilidad de regularizar su situación, generar una identificación, una planificación más responsable por parte de los mandatarios locales y del Gobierno Nacional. No es por el Estatuto de Protección por lo que los venezolanos han llegado a Colombia, sino por la situación de una dictadura en Venezuela que tiene acabado un país. Nosotros, como Gobierno, trabajaremos de manera humanitaria para atender a los migrantes.

