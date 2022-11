En medio de un acalorado debate en contra del maltrato animal en el Senado, el cual finalmente no se llevó a cabo porque se decidió hacer una audiencia pública antes de votarlo, el senador liberal Mauricio Gómez Amín hizo un duro pronunciamiento dirigido a sus compañeros.



Les pidió que dejaran de perder el tiempo y votaran de una vez por todas esta iniciativa de la senadora Andrea Padilla.



El pronunciamiento de Gómez Amín lo hizo porque los senadores no estaban dispuestos a votar el proyecto y hace unas semanas sucedió lo mismo, cuando se decidió reagendar el proyecto para crear una subcomisión.



"Quisiera preguntarle a la plenaria cuántas plenarias más vamos a perder en este debate mientras que el país se ahoga en un invierno que no da tregua, mientras la costa Caribe se ahoga en altas tarifas de energía, nosotros llevamos siete plenaria gritándonos "sí y no a los gallos" ", comenzó diciendo Gómez Amín en su intervención, que fue en una moción de orden.



Exigimos acciones urgentes por parte del Gobierno Nacional para un invierno que no da tregua en gran parte del territorio colombiano. 🆘 pic.twitter.com/4PyoFOr5Ls — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) November 9, 2022

Y pidió a sus colegas que "cojan seriedad, sean serios con el país. El país está esperando resultados de esta plenaria. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Lo único que he escuchado yo son insultos de parte y parte. Mientras tanto Colombia se ahoga en un invierno que no da tregua. Salgamos de este proyecto, votemos sí o no. Creemos una subcomisión, pero pasemos la página y trabajemos por el país", remató el senador.



Roy Barreras, presidente del Congreso, le respondió Gómez Amín que "hay certeza en sus palabras pero la opinión de cada senador es tan seria como la suya". Y comentó que se llevarán las plenarias que sean necesarias "para debatir los derechos a la vida, de manera que no sugiero que se descalifiquen estas iniciativas".



Además, le recordó que hace unas semanas se hizo un debate por iniciativa del senador sobre la realidad de la Mojana y "si propone otro, con mucho gusto los haremos".