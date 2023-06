A través de un trino, el presidente de la Cámara, David Racero, cuestionó la estrategia de no completar el quórum o romperlo para frenar el debate de las reformas sociales. Así ha ocurrido con la reforma laboral y la de salud.



“Una cosa es que se hundan los proyectos porque los congresistas deciden votar que no después del debate. Otra cosa es que se hundan porque algunos congresistas

sabotean y no se presentan a las sesiones”, expresó el representante.

De nuevo, la Comisión Séptima no pudo dar trámite al proyecto por falta de quórum. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La cabeza de la Cámara recordó que el trabajo de los representantes es ir a sesionar: “para eso fuimos elegidos”. En esa línea, cuestionó ese tipo de comportamientos que no le son permitidos a la mayoría de la ciudadanía.



“¿Acaso algún trabajador se puede dar el lujo de pararse un día y decidir no ir al trabajo porque no quiere?”, declaró Racero, que ha sido el encargado de liderar en la Cámara la compleja agenda del gobierno Petro.



Dos de las reformas sociales del gobierno, laboral y salud, se han visto frenadas en Cámara ante la estrategia de no completar el quórum o de romperlo en medio del debate.



En cuanto a la laboral, en la mañana de este miércoles se volvió a cancelar la sesión de la Comisión Séptima ante la imposibilidad de completar la cantidad mínima de representantes para dar inicio al debate.

Una cosa es que se hundan los proyectos porque los congresistas decidan votar que NO después del debate.



Otra cosa es que se hundan porque algunos congresistas sabotean y no se presenten a las sesiones. Para eso es que fuimos elegidos, ese es nuestro trabajo.



Por otro lado, la reforma de la salud está estancada en la Plenaria de la Cámara. No se ha podido avanzar de la fase de impedimentos. Las sesiones se han tenido que levantar en múltiples ocasiones ya que la oposición y otros partidos se van del salón y rompen el quórum.