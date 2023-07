Con la reanudación del Congreso, que desde esta semana comienza formalmente el trabajo en comisiones y plenarias, vuelven los debates y las pujas por los principales proyectos del Gobierno, que han tenido resultados dispares durante el primer año legislativo. Unos cuantos fueron aprobados, algunos siguen en trámite y otros deben ser presentados de nuevo ante el archivo por falta de discusión.



En su discurso del 20 de julio, el presidente Gustavo Petro agradeció al Congreso por los proyectos que le aprobaron —reforma tributaria, Plan Nacional de Desarrollo, campesino como sujeto de derechos, entre otros—, pero al mismo tiempo reiteró la importancia de los proyectos gubernamentales que están en tránsito desde el semestre pasado o que serán radicados en los próximos días.

“Este no es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así serán los meses que vienen y es importante por lo menos tener clara la posición del Gobierno, qué es lo que pretende el Gobierno y para dónde va” fueron las palabras del primer mandatario al Legislativo.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro habló en la plenaria durante más de una hora. Foto: Néstor Gómez

En su discurso, el mandatario enmarcó sus proyectos no solo para su gobierno, sino para “el futuro de la humanidad”. A esto le sumó un nuevo llamado para hacer un “acuerdo nacional” con el propósito de “aprovechar la oportunidad que la vida y el mundo nos están dando de desarticularnos de las mafias del narcotráfico mundial. Es el momento de ceder, hacia una sociedad más equitativa”.



(Además: Presidente Petro llama a un 'acuerdo nacional' tramitado a través del Congreso)



El discurso presidencial y lo expuesto por los congresistas durante la jornada de instalación dio varias pistas de lo que viene para el Legislativo en los próximos meses.



Las reformas sociales volverán a ser el eje conductor del gobierno Petro y su bancada. No solo serán las radicadas el semestre pasado —salud y pensional siguen en trámite, mientras que la laboral deberá presentarse de nuevo—, sino que se espera una batería nueva de iniciativas.



Entre los nuevos proyectos de origen gubernamental que llegarán al Congreso se espera que se vuelvan a presentar los de humanización del sistema carcelario y la ley de sometimiento a la justicia. En este caso, todavía hay dudas de si será un texto completamente nuevo o más bien se busca reformar la ley de Justicia y Paz, con la que se hizo el sometimiento de los grupos paramilitares en 2003.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Name y Andrés Calle, nuevos presidentes del Congreso. Foto: Cuenta oficial de Twitter @SenadoGovCo y @CamaraColombia

También se preparan dos proyectos relacionados con la educación. Uno entra a especificar que esta es un derecho fundamental que debe ser suplido a toda la ciudadanía y hará varias modificaciones del sistema, incluyendo la creación del grado 12 en la educación media. La otra iniciativa se enfoca en el nivel superior: se busca reformar la Ley 30 en temas como la financiación de las universidades públicas, el gobierno universitario, entre otros aspectos que todavía siguen en estudio.



Asimismo, entre los planes está radicar un nuevo Código Minero, que fue anunciado desde comienzos de año, pero que solo ahora llegaría al Congreso. No se sabe si el relevo en la cartera de Minas y Energía cambiaría los tiempos del proyecto.



(Le puede interesar: El incierto futuro del embajador de Colombia en Nicaragua León Fredy Muñoz)



También se espera que al Legislativo lleguen propuestas desde el Gobierno para un nuevo estatuto de servicios públicos y un nuevo código ferroviario. De estos últimos proyectos no hay mayores pistas.

Reforma de la salud

Varios sectores del país coinciden en la necesidad de transformar el sistema de salud. No en vano tanto Cambio Radical como el Partido Liberal presentaron una reforma alterna. La iniciativa del Gobierno busca, principalmente, fortalecer la atención primaria y que sea un sistema preventivo.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, explica los puntos con más críticas de la reforma. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Sin embargo, detractores del proyecto, entre partidos políticos y gremios, aseguran que el texto oficial pretende estatizar el sistema, pues en la práctica el proyecto elimina las EPS. El llamado que se ha hecho es a construir sobre lo construido y preservar la experiencia que estos actores tienen en el sector, pero mejorando.



Por ejemplo, se coincide con el Gobierno en la eliminación de la integración vertical y hacer el pago directo a los prestadores de servicio y que no sean las EPS las que se encarguen de este proceso. Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la administración de los recursos, que se le darán a la Adres y la creación de fondos regionales de esta entidad. Esto, advierten, podría abrir la puerta a la corrupción.



(En otras noticias: Los secretos de cómo Name se quedó con presidencia del Congreso y ganó pulso a Angélica)El proyecto está en su segundo de cuatro debates en plenaria de Cámara.

Reforma pensional

Este proyecto, en opinión de los propios empresarios, es el que tiene mayores probabilidades de que se apruebe sin problemas, y precisamente esa es una de sus grandes preocupaciones, por los efectos que tendrá en las finanzas públicas a largo plazo si pasa en el Legislativo sin un verdadero análisis de esa problemática.

Facebook Twitter Linkedin

Este proyecto establece un sistema de tres pilares. Foto: Ministerio del Trabajo

El proyecto se encuentra ad portas de su discusión en la plenaria de Senado, luego de que fueron aprobados sus 94 artículos en la Comisión Séptima de esa corporación.

Desde el sector privado se ha advertido por el impacto de dicha reforma, incluso con los cambios hechos hasta ahora.



Anif, por ejemplo, dice que con los primeros ajustes y una vez entre a regir el fallo de la Corte Constitucional de las 1.000 semanas como requisito mínimo para que las mujeres accedan a una pensión, el pasivo pensional llegaría al 218 % del PIB.



(También: Iván Name, en Senado, y Andrés Calle, en Cámara: el ‘detrás de cámaras’ de la votación)



Sin desconocer las inequidades en materia pensional entre hombres y mujeres, en Anif piden tener cuidado al tratar esta problemática y evitar medidas contraproducentes.

Reforma laboral

La reforma laboral, a diferencia de las otras reformas sociales, no logró pasar el primer debate, pues la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara se estancó en los impedimentos.



Tras su archivo, el Gobierno anunció que la presentará de nuevo. La intención es radicar la ponencia que se construyó para el primer debate y de esta forma no empezar desde cero. Esta conservó artículos como la reducción de la jornada laboral a 42 horas, el establecimiento de la jornada diurna entre las 6 a. m. y 6 p. m., y la nocturna entre las 6 p. m. y las 6 a. m., el pago del 100 por ciento de los dominicales, los contratos especiales para trabajadores de plataformas como Rappi, indemnización por despidos, entre otros temas.



Desde el sector empresarial se ve con preocupación la reforma al considerar que se les cargará económicamente con más responsabilidades, limitará alternativas de contratación y tercerización, y se facilitará la sindicalización. Desde el Congreso se ha criticado que la reforma no tiene como fin crear nuevos trabajos.

Ley de sometimiento

Una de las leyes más importantes dentro de la política de ‘paz total’ es la de sometimiento de bandas criminales, que se hundió en la legislatura pasada. Ahora, el Ministerio de Justicia analiza si presenta nuevamente un proyecto de ley de sometimiento o si amplía la Ley de Justicia y Paz, creada para juzgar a exparamilitares, para que se encargue también de las estructuras criminales de alto impacto sin reconocimiento político.



Independientemente de lo que se decida, el ministro Néstor Osuna ha dicho que el Gobierno tiene como pautas que no sea un sistema de justicia transicional, que haya cárcel, desmantelamiento efectivo de las bandas y reparación a víctimas.



Frente a la iniciativa, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha dicho que es positivo que se apele a la justicia ordinaria, y que considera imperativo que haya penas efectivas de prisión, que se destinen más recursos para la investigación y judicialización, y que es necesario que los bienes asociados a los delitos se destinen a las víctimas.



JUAN SEBASTÍAN LOMBO DELGADO

REDACCIÓN POLÍTICA

CON INFORMACIÓN DE ECONOMÍA Y JUSTICIA