Tras la polémica manera como se destrabó el debate de la reforma laboral, que parecía estar condenada a hundirse, queda en el aire la pregunta de cuál será el camino elegido por el Gobierno para aprobar las reformas sociales, así como las tácticas de la oposición para impedir su avance.



Primero fue la aplanadora. Fue una corta pero productiva luna de miel en la que, incluso, se aprobó la reforma tributaria más ambiciosa de la historia del país. Una vez dejó de funcionar, la estrategia cambió. El mismo presidente Gustavo Petro acabó con la poderosa coalición de gobierno que había conformado con los partidos tradicionales y la estrategia fue el voto a voto. Funcionó. Así se aprobó la reforma de la salud en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

El mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo un día después de llegar al cargo, el 27 de abril, que irían por los congresistas. Y así fue. Tras semanas de no avanzar el debate, la liberal María Eugenia Lopera ignoró la decisión de bancada de votar de manera negativa la iniciativa y salvó el informe de ponencia. Luego, votó toda la reforma.



María Eugenia Lopera, representante liberal. Foto: Facebook María Eugenia Lopera

Pero cuando la estrategia dejó de funcionar porque se impuso la operación tortuga —hecho también cuestionado— liderada por la oposición, en alianza con los independientes, llegó la ‘jugadita’ que destrabó la reforma laboral en la Comisión VII de la Cámara.



El jueves, cuando una vez más se iba a levantar la sesión por falta de quorum, apareció el conservador Alexánder Quevedo y gracias a su presencia —luego se retiró argumentando que la directriz de su partido era no votar el proyecto— se inició la discusión.



En la Comisión VII no tenían los votos para que el informe de ponencia se aprobara. Por eso, la ‘jugadita’ fue avalar tres impedimentos de quienes seguramente votarían negativo —dos liberales y uno de ‘la U’—. Con esto, el Gobierno solo necesita 10 votos para que se apruebe el proyecto si los 18 —son 21 en la célula legislativa— representantes habilitados para participar en la sesión lo hacen.



La situación generó polémica porque no es común que se aprueben este tipo de impedimentos y habría irregularidades. Por ejemplo, a Agmeth Escaf, del Pacto, le fue rechazado su impedimento, el cual era similar al del liberal Hugo Archila, que fue aprobado. Ambos argumentaban tener familiares “en los grados de consanguinidad y afinidad”.



¿@agmethescaf configuró caso de pérdida de investidura?



Al tramitar la laboral presentó impedimento que le fue negado.



Sin embargo, los HR Cristo y Archila presentaron impedimentos casi idénticos y Escaf los aprobó para sacarlos del debate



¿Reconoció que no podía votar y votó? pic.twitter.com/9pCRxyz5Wh — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) June 17, 2023

El hecho fue rechazado por el Consejo Gremial, que pidió todas las garantías democráticas para que se adelante un debate plural e informado en el marco de la Constitución y la ley. “La aprobación viciada de hoy de impedimentos, recusaciones y los informes de ponencias, con una conformación del quorum y una votación con varias dudas legales, no pueden ser el precedente de cómo será votado el resto de la reforma”.



La polémica no terminó. El representante Víctor Salcedo, de ‘la U’, quien impulsaba la ponencia alterna, fue recusado. Y aunque la recusación llegó a la mesa directiva el 6 de junio, fue enviada a la Comisión de Ética el 15 de junio. No pudo exponer su reforma alterna y finalmente fue aprobado el texto oficial.

Víctor Manuel Salcedo, representante a la Cámara de 'la U' Foto: Prensa Víctor Manuel Salcedo

Patricia Muñoz Yi, analista política y directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que se revivieron prácticas nocivas que han sido usadas históricamente en el Congreso.



“Esto no es sano en el sentido en que siempre se espera que haya prácticas transparentes, haya unos principios éticos en el interior del Congreso. Cuando llegó este gobierno dijo: ahora sí todo lo que cuestionábamos se va a acabar y cuando llegan se dan cuenta de que la situación para sacar adelante las reformas no es la más positiva y empiezan a echar mano de estas trampitas”, dijo la académica.



Para el analista político Carlos Arias, docente de la Universidad Externado, también es cuestionable “la falta de rigor y disciplina de los partidos, como el Conservador, que no tiene disciplina de bancada”. Sin embargo, el partido, en una muestra de disciplina, había ya sancionado a Quevedo por haber firmado la ponencia positiva del proyecto hace un mes, pero solo se hizo efectiva el jueves porque había una tutela que frenó la sanción. Arias, además, afirmó que se debe investigar si hubo dádivas, porque eso “más que una negociación y táctica política es un delito”.

La ministra Gloria Ramírez y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia de la República

¿Qué se va a discutir en las sesiones extraordinarias?

La promesa del Gobierno de sacar adelante este semestre las reformas sociales no será fácil de cumplir. La legislatura termina el martes y ya es un hecho que se citará a sesiones extraordinarias para debatir adición presupuestal y reformas sociales, anunció este sábado el presidente Petro. No obstante, no dio las fechas de las sesiones por lo que habrá que esperar el decreto oficial.



La incógnita es qué tanto avanzarán, teniendo en cuenta que varios partidos han pedido dejar los debates para el siguiente semestre a causa de la crisis política que se desató por el robo de dinero a la ex jefa de Despacho Laura Sarabia y de que el Gobierno, además, no tendría los votos para su aprobación.

No se puede sancionar a alguien y quitarle sus derechos políticos por cumplir la ley.



Recuerden según la Convención Americana de.Derechos Humanos, los derechos políticos solo se pierden por sentencia de juez penal.



Convocaremos al Congreso a Sesiones Extraordinarias para… https://t.co/TlieTRgiiW — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2023

La reforma pensional ya fue aprobada en su primer debate en Senado, la de la salud está en votación de impedimentos en segundo debate en Cámara y sobre la reforma laboral, el martes será la discusión del articulado. Si no se aprueba ese día, se hundirá y habría que radicarla el 20 de julio, en el inicio de la segunda legislatura.



De otro lado, el Gobierno sacó adelante en esta recta final de la legislatura el Código Electoral, que no era proyecto propio pero tenía su visto bueno. También se aprobó la creación de la jurisdicción agraria y la declaración del campesinado como sujeto de derechos. Entre los pendientes está la reforma que regulariza el consumo del cannabis, cuyo debate será el martes. Si bien es un proyecto liberal, tiene el respaldo del Gobierno.

El texto pasó sin mayores discusiones. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Es probable que las reformas sociales queden para el siguiente semestre mientras el Gobierno recompone las mayorías. En este escenario, un jugador clave será el Partido Liberal, que espera respuesta de la carta que le envió su jefe, el expresidente César Gaviria, al preside Petro esta semana. Gaviria, en medio de duras críticas, le recuerda a Petro que son aliados. Con los votos de los liberales, el Gobierno podría comenzar no a recuperar su aplanadora, pero sí a las mayorías para sacar adelante estas iniciativas y las que vienen.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com