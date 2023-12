¿Por qué el 2023 fue un tobogán en el Congreso, que marchó al ritmo de las reformas?

Las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron las protagonistas de este año en el Congreso de la República. Y aunque se esperaba que fueran aprobadas, han avanzado a medias entre acaloradas discusiones.



El objetivo de la Casa de Nariño era que el 20 de junio estuvieran listas la laboral, pensional y de la salud. El panorama era bastante favorable. La coalición de gobierno –conformada por el Pacto Histórico, los conservadores, liberales, ‘la U’, Alianza Verde y Comunes– cerró el 2022 actuando como una aplanadora.

Lo demostró, por ejemplo, cuando aprobaron la reforma tributaria más ambiciosa de la historia reciente del país. El Congreso era manejado por Roy Barreras, quien, con el entonces el ministro del Interior, Alfonso Prada, logró que los proyectos marcharan al ritmo esperado por el Ejecutivo.



El Gobierno, entonces, citó a sesiones extraordinarias desde febrero y el primer proyecto que llegó al Capitolio fue la reforma de la salud. Su marcha dio un giro inesperado: terminó rompiendo con la aplanadora y fracturó el gabinete ministerial.

A los liberales, conservadores y ‘la U’ no les gustó la reforma liderada por la entonces ministra de Salud, Carolina Corcho.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, y el presidente del Congreso, Roy Barreras. Foto: Prensa Roy Barreras

La iniciativa fue calificada como radical por la mayoría de los miembros de estas colectividades e, incluso, hubo reparos en el gabinete. Alejando Gaviria y Cecilia López, ministros de Educación y Agricultura, expresaron sus preocupaciones desde el principio, tanto en privado como en público. Todos advirtieron sobre el riesgo de la estatización, por ejemplo.



El presidente Petro se reunió en varias oportunidades con los jefes de esos partidos para buscar consensos alrededor del proyecto, pero esto no fue posible. Los directores de las colectividades advertían que llegaban a acuerdos con el jefe de Estado, pero estos no se veían reflejados en la ponencia. Culpaban a la ministra Corcho de ser el obstáculo.



La discusión se estancó en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, presidida por Agmeth Escaf, del Pacto Histórico.

Carolina Corcho. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Bajo este panorama, el escenario del Congreso cambió. No había ambiente para tramitar la pensional y la laboral. Y, en medio de esa discusión, el Gobierno sufrió su primer revés. A finales de marzo, la Comisión I del Senado hundió la reforma política en su quinto debate. El presidente Petro había pedido que se retirara el proyecto, pues “se había desnaturalizado”.



Roy Barreras, el padre de la iniciativa que buscaba “acabar con el clientelismo y la corrupción electoral”, rompió el proyecto en frente de sus compañeros.

El fin de la coalición de gobierno



De manera sorpresiva, la Comisión VII de la Cámara de Representantes aprobó el 25 de abril la ponencia positiva de la reforma de la salud.



La clave fue la liberal María Eugenia Lopera, quien desafió las indicaciones del expresidente César Gaviria, jefe de su partido, y votó de manera positiva la reforma de la salud. Con eso, el debate se iniciaba oficialmente.



Ese mismo día, pero en la noche, el presidente Gustavo Petro acabó con la coalición:

“La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”.

El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Tras el anuncio, los conservadores y ‘la U’ se declararon en independencia, mientras que los liberales siguen en la coalición, pero sobre el papel, ya que esta dejó de funcionar. La realidad muestra que ya no hay coalición.



Un día después, el jefe del Estado hizo su segundo remezón ministerial. Salieron, por ejemplo, Alfonso Prada, Cecilia López y José A. Ocampo, quienes pertenecían a una corriente más liberal que petrista.



No obstante, la reforma de la salud avanzó en la Comisión VII de la Cámara de Representantes. La llegada del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en su momento fue bien recibida, ya que Corcho causaba mucha resistencia entre los parlamentarios, incluso en el Pacto Histórico –Roy Barreras la calificó de ser una ministra ideologizada y dijo que no escuchaba–.



La iniciativa pasó su primer debate, aunque se estancó en plenaria. En simultánea, avanzó sin mayores problemas la reforma pensional en la Comisión VII del Senado, mientras que la laboral se hundió por falta de trámite en la VII de la Cámara.



El Gobierno no la tenía nada fácil. La llegada de Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior no fue bien recibida por varios sectores liberales, pues lo vieron como una jugada en contra de Gaviria.



Además, el Consejo de Estado declaró nula la elección de Roy Barreras como senador, por lo que el Pacto se quedó sin uno de sus hombres más experimentados en el Capitolio.



Pese a todo, en el primer semestre del año se logró la aprobación de la jurisdicción agraria y la declaración del campesinado como sujeto de derecho, dos iniciativas claves para la Casa de Nariño y en las que lograron consenso con sectores independientes y de oposición.



El semestre pasado, sin embargo, cerró con un golpe al Gobierno, cuando el Senado hundió por dos votos la reforma constitucional que buscaba regularizar el cannabis de uso adulto. Fue en el octavo debate.



“El Gobierno radicó sus reformas bandera, pero se equivocó en no tener las ponencias listas para que las discusiones avanzaran. Se demoraron mucho en presentar ponencias, las ponencias no llegaban discutidas o con puntos acordados. Sin embargo, logró aprobaciones”, afirma Beatriz Helena Gil, coordinadora del programa Congreso Visible de la Universidad de los Andes, sobre lo que fue este año en el Capitolio.



Asimismo, analistas coinciden en que tramitar al mismo tiempo reformas tan sensibles fue un error, por lo que con el paso de los meses el Gobierno decidió ir tramitando reforma por reforma.

Cambio de estrategia

El segundo semestre del año iba a ser más complejo. Las presidencias de Senado y Cámara ya no estarían en manos del Pacto Histórico. Además, era un año de elecciones y la mayoría de los congresistas, incluidos los de la bancada de gobierno, iban a tener los ojos puestos en las regionales.

Iván Name y Andrés Calle Foto: Cuenta oficial de Twitter @SenadoGovCo y @CamaraColombia

Desde el primer día de la legislatura el Ejecutivo sufrió un golpe. Ante la indecisión del Gobierno por definir el apoyo al próximo presidente del Senado, dignidad que le correspondía a la Alianza Verde, la oposición se movió y postuló al discreto –como él se define– senador Iván Name, quien se impuso a Angélica Lozano. También perdieron la presidencia de la Comisión I del Senado, que correspondía al Pacto, pero la oposición decidió postular al conservador Germán Blanco, quien se quedó con esta silla.



En Cámara el panorama fue diferente. Allí, la presidencia quedó en manos del liberal Andrés Calle, cercano al presidente Gustavo Petro. La apuesta principal era mover las reformas de Cámara, ya que en Senado con la presidencia de Name, quien tuvo varios roces con el jefe de Estado, era complejo.



El Presidente, por su parte, metió en varias oportunidades presión de calle, pues convocó a marchas y dio varios discursos, en los cuales insistió en la necesidad de hacer un acuerdo nacional para sacar adelante sus iniciativas.

Plaza de Bolívar . Presidente Gustavo Petro Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

“Es momento de ceder y construir un gran acuerdo nacional”, dijo el mandatario el 20 de julio en la instalación del Congreso, y agregó que el Congreso “es la expresión condensada de ese acuerdo, que se tramita aquí (en el Parlamento) a través de las reformas”.



“Eso es el acuerdo nacional. Es materializar la promesa del cambio entre todos y todas. El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar”, afirmó el 7 de agosto.

No obstante, la oposición criticó constantemente que el Presidente hacía el llamado, pero se quedaba en el discurso.



“Aquí estamos listos y se lo hemos reiterado en varias ocasiones, para construir el acuerdo al que ha llamado el Presidente. Pero no puede ser un acuerdo de adhesión, debe ser en un acuerdo en el que desde el disenso construyamos consenso”, aseveró el senador David Luna, de Cambio Radical, quien se convirtió en una de las principales voces de la oposición.



Se esperaba que una vez terminaran las elecciones se agilizara el trámite legislativo, pero con la victoria de las fuerzas de centro y derecha sucedió todo lo contrario. Desde el Congreso argumentaron que el país se había pronunciado en contra de las reformas, mientras que el Pacto insistía en que las regionales eran ajenas a lo que sucedía en el Capitolio.

Los avances



Mientras que la reforma pensional en Senado no se movió, los resultados en Cámara fueron más positivos. En septiembre, tras cinco meses de estar estancada, con el apoyo de los liberales y de ‘la U’, la reforma de la salud comenzó a avanzar.

En septiembre se aprobó la ponencia positiva y una vez concluyeron la Cámara se metió de lleno en la discusión. Luego de tres meses de intensos debates, a comienzos de este mes la iniciativa fue aprobada en su segundo debate.



“La Cámara hizo un profundo, largo y fructífero debate sobre la reforma de la salud. Felicito a sus integrantes por aprobarla. Volver a garantizar derechos universales es el verdadero camino hacia la paz”, celebró el jefe de Estado.

En la Cámara de Representantes se realiza el Debate Reforma a la Salud. El partido de gobierno celebra el paso de la Reforma de la Salud. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Fueron debates muy intensos en los que la oposición rompió el quorum en varias oportunidades, lo que retrasó el debate. La estrategia, sin duda, era que la reforma no pasara en Cámara este semestre e intentar dilatar el proyecto hasta junio del 2024, pues si no estaba listo para ese entonces, se hundiría por falta de trámite.



Sin embargo, los aliados del Gobierno dieron vía libre al proyecto, que ahora tendrá un duro reto en Senado, donde la oposición tiene las mayorías.



De acuerdo con Johan Mauricio Caldas, coordinador general del Observatorio Legislativo Compás, el balance es agridulce, pues aunque “tuvo hitos”, “el debate de la reforma de la salud generó un gran desgaste entre el Congreso y el Gobierno (...). Supuso un bloqueo en Cámara de Representantes de más de 90 proyectos que no fueron tramitados”.



Y aunque la laboral tenía pronóstico reservado, esta semana, antes del receso legislativo, se aprobó la ponencia positiva e incluso avanzaron en 16 artículos, entre ellos el que amplía la jornada nocturna desde las 7 p. m. y el que habla del recargo dominical del 100 por ciento.



Asimismo, esta semana concluyó el primer debate de la reforma de la educación en la Comisión I de la Cámara. Este proyecto tiene buen ambiente y todo indica que tendría un trámite que se espera sea más tranquilo.



“Fue un año en que la agenda del Gobierno avanzó a paso de tortuga, incluso con reveses claros como fue el hundimiento de la primera versión de la reforma laboral y unos avances muy lentos que se explican por la pérdida de las mayorías. Hoy el Congreso camina arrastrando los pies todo lo que puede y sin una perspectiva muy clara de que los proyectos del Gobierno terminen aprobados”, dice el analista Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario.



El 2023 fue como un tobogán. Las expectativas del Ejecutivo eran bastante altas, pero cerró el año remontando, pues aunque sus reformas van a paso lento, parecen haber obtenido un nuevo aire para el segundo semestre de la legislatura, cuando le espera una dura puja en el Senado, donde la oposición siente que tiene mayorías.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com