Aumenta amenaza de hundimiento de reformas política y de la justicia

Las reformas política y de la justicia se acercan cada día más a su hundimiento en el Congreso. Este miércoles, cuando estaba previsto que al menos avanzara la que modifica algunos aspectos de la justicia, el quórum se disolvió en esa célula legislativa y el tema quedó para este jueves.

Esta iniciativa es de autoría de varios senadores de Cambio Radical, liberales y ‘la U’, partidos en los que hay sectores que han manifestado su intención de actuar unidos en el Capitolio en varios temas de la agenda legislativa.



Para muchos, la disolución del quórum en la Comisión Primera del Senado y que no permitió avanzar en la reforma de la justicia de esos tres partidos políticos tiene que ver con la negativa de esas colectividades a apoyar las objeciones presidenciales a la justicia para la paz, en la plenaria del Senado.

En otras palabras, en algunos círculos políticos del Capitolio se habla de que los uribistas, varios de los cuales se salieron de la sesión en la Comisión Primera del Senado, estarían desquitándose de estos tres partidos políticos por no apoyar las objeciones. Pero, como se dice, son comentarios que se oyen en el Capitolio.



Pese a que este martes en la noche no se logró la mayoría requerida para negar esos reparos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la decisión de los partidos políticos que están en contra de los mismos parece, al menos hasta este miércoles en la mañana, sólida.



La primera votación de la noche del martes del informe que pide negar las objeciones dejó en evidencia que aunque haya faltado un voto para archivarlas, quienes las defienden están todavía lejos de conseguir el apoyo para aprobarlas. La votación fue 47 por hundirlas y 34 por aprobarlas.



La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, quien ha liderado el apoyo a las objeciones en el Senado, se refirió a la reforma de la justicia y explicó que su partido no la acompañó porque se adicionaron “cosas que no están concertadas con nosotros y quieren” que las votemos.



Pese a esto, el senador Roy Barreras, de ‘la U’ y uno de los líderes de la defensa del acuerdo de paz con las Farc, acusó al Centro Democrático de haber roto el quórum para votar la reforma de la justicia en la Comisión Primera del Senado y dijo que “han perdido el juicio y la razón”.



“Alguien preguntaba ahora que si era una retaliación porque anoche los derrotamos en las objeciones, 47 a 34, pero una retaliación contra ellos mismos, es una autoflagelación. Quizá se están autocastigando. Se pegaron un tiro en un pie”, afirmó Barreras.



La senadora Valencia aseguró que había un “acuerdo” con Cambio Radical para votar la reforma de la justicia, pero que este se incumplió. “Ellos dicen que no votan lo de nosotros, pero sí pretenden que nosotros votemos lo que ellos incluyen adicional. Creo que así no son los acuerdos. Los acuerdos son para cumplirse y nosotros no sentimos que esto sea una autoflagelación”, dijo Paloma.



Aunque técnicamente las reformas política y de la justicia no se han hundido todavía, según los tiempos parlamentarios son muy escasas las posibilidades de que sobrevivan. Adicionalmente, por tratarse de modificaciones a la Constitución no puede ser tramitadas en sesiones extras.



