En medio de campaña, las reformas sociales se mueven en el Congreso

Mientras el país y los congresistas tienen los ojos puestos en las elecciones regionales del 29 de octubre, lentamente las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro avanzan en el Congreso.



Después de estar prácticamente quietas durante cuatro meses, el Gobierno Nacional ha logrado conseguir los apoyos necesarios –principalmente de liberales y ‘la U’– que, si bien todavía no le garantizan la aprobación total de sus iniciativas, le permiten avanzar en las discusiones e, incluso, comenzar a votar algunos artículos que no generan tanta resistencia. Es el caso de las reformas pensional y de la salud, que están pendientes de su segundo debate en Senado y Cámara, respectivamente.

Carolina Arbeláez Foto: Ministerio del Interior / Prensa Cámara

Pero lo cierto es que hasta después de las territoriales, que serán en 21 días, no habría mayores avances porque el calendario está bastante apretado y, además de la agenda política de los parlamentarios, se suma que en las próximas semanas tanto Senado como Cámara votarán el presupuesto del 2024.

Los avances en salud



Esta semana concluyó, sin mayores avances, la polémica subcomisión que buscó concertar el texto de la reforma de la salud antes de comenzar a discutir el articulado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Mientras que el oficialismo destacó el ejercicio, la oposición aseguró que esta instancia no sirvió mucho y el Gobierno impuso la misma reforma que estatizaría el sistema y desaparece las EPS.



“La subcomisión de la reforma de la salud concertó el texto completo del proyecto, en lo fundamental no hubo acuerdos. Continúa la preocupación sobre la estatización del sistema, la gestión del riesgo en salud asumida por el Estado. La comisión fue un espacio valioso para presentar nuestra visión y propuestas y dejar en firme nuestra crítica a esta regresiva reforma”, dijo la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, quien formó parte de esta célula legislativa.



Incluso, para el miércoles estaba agendado en la plenaria de la Cámara el inicio de la votación del articulado y el Gobierno se mostró confiado en avanzar en la mayor cantidad de artículos posibles, pero la discusión se frustró por un tema ajeno a esta iniciativa. “Iniciamos, Dios mediante, la votación de los artículos de la reforma de la salud, la comisión que creó la propia plenaria de la Cámara ha encontrado unos muy interesantes puntos de acuerdo, se mantienen algunos disensos que se definirán democráticamente. Esperemos que por el bien del país todo salga como debe ser, se vote el articulado y se haga un respetuoso, y de muy buen nivel, debate”, dijo el ministro en un video que compartió en su cuenta de X publicado en horas de la mañana, mientras se dirigía a la sede del Ministerio del Interior.



La plenaria se quedó sin quorum mientras se discutía la reforma constitucional que busca regular el consumo de cannabis de uso adulto y la sesión fue levantada. Fue un tema externo, pues en el Congreso aseguran que el Gobierno ya tiene los votos para avanzar en la mayor cantidad de artículos, tal y como lo esperaba el jefe de la cartera política. Esto, teniendo en cuenta que con 93 votos a favor y 43 en contra se aprobó la ponencia positiva de esta iniciativa que estaba estancada desde mayo en la corporación.



Esa aprobación fue gracias a los movimientos a dos bandos de los ministros de las TIC, Mauricio Lizcano, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Lizcano habría llegado a esa cartera, entre otras cosas, con la misión de conseguir apoyos de ‘la U’, partido del que hizo parte. Mientras que Velasco haría lo mismo con los liberales, su vieja colectividad.

Plenaria de la Cámara de Representantes durante la sesión en la que esperan discutir la reforma de la salud. Foto: Prensa Cámara - César Melgarejo. EL TIEMPO

La estrategia está funcionando y más porque en la Cámara de Representantes el Ejecutivo tiene un aliado clave: el presidente de la corporación, el liberal Andrés Calle, quien ha mostrado ser bastante cercano al presidente Gustavo Petro. Incluso, Calle acompañó al jefe de Estado en el discurso que dio el mandatario el 27 de septiembre en la plaza de Bolívar de Bogotá, en el que hizo un nuevo llamado al acuerdo nacional. Era el único que no hace parte del círculo más íntimo del mandatario que estuvo en esa tarima.



La reforma está agendada para mañana, pero primero se deberán resolver las polémicas que hay alrededor de ella.

Sorpresa en Senado

Por los lados del Senado se movió la reforma pensional, que fue aprobada en junio en su primer debate en la Comisión VII y esta semana fue radicada su ponencia.



Pero hay bastante sorpresa en la corporación porque la ponente principal del proyecto, la senadora de ‘la U’ Norma Hurtado, radicó una ponencia alterna cuando hace unos meses era una de las principales del proyecto. Y la ponencia positiva, entonces, quedó en manos de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico.

Reforma pensional Foto: UTL Martha Peratla

“Lo hago por coherencia. Yo tuve cerca de ocho salvedades y casi 20 proposiciones que dejé como constancia. La verdad desde que se aprobó el primer debate no ha habido una comunicación fluida porque hay líneas que desde un principio eran claras, las líneas rojas del Gobierno, y sencillamente no se abordó más el tema, especialmente el umbral de salarios mínimos del pilar contributivo. Al ver que el Gobierno quería radicar una ponencia y yo iba a estar al margen de esos puntos, decidí radicar una ponencia alterna”, explicó Hurtado en entrevista con este diario.



Pero varias fuentes señalan que en el partido hay molestia con el Gobierno, entre otras cosas, por la estrategia que se está usando en Cámara para conseguir los apoyos a la reforma y por la defensa del presidente Petro tras la revocatoria de candidatura de Tulio Gómez, rival de Dilian Francisca Toro y quien hasta hace unos meses era directora del partido, pero quien sigue teniendo bastante influencia en este.



Si bien frente a este proyecto no hay tanta resistencia como con el de salud, no están claros los apoyos de cara al segundo debate, y no hay ambiente para discutirlo antes de elecciones.



Mientras estas iniciativas dan pasos lentos, pero importantes, aún se esperan movimientos en educación y laboral, pero todo indica que será después del 29 de octubre cuando, además de no estar en calendario electoral, los partidos no tendrán que asumir los costos políticos por votar polémicos proyectos.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com