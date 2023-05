A falta de siete semanas —y menos de 25 días hábiles— para que este periodo legislativo finalice, y en medio de la incertidumbre política que podría dejar en el Pacto Histórico la salida de Roy Barreras de la presidencia del Legislativo, el Gobierno se juega sus últimas cartas para salvar todas sus reformas.



Los esfuerzos del gobierno Petro se centrarán a partir de este martes en sus tres grandes reformas (salud, pensional y laboral) y en otros proyectos clave para la estrategia de ‘paz total’: sometimiento de las bandas criminales, la creación de la jurisdicción agraria y la ley de humanización del sistema carcelario.



El primer reto para el Gobierno, y para el cual no ha escatimado acciones encaminadas a que el proyecto no se hunda —entre ellas la salida de Carolina Corcho del Ministerio de Salud—, será la discusión en torno a la reforma de la salud, que continuará su discusión en la Comisión Séptima.



Luego de que el Partido Conservador se declaró independiente frente a la coalición de gobierno, y ante la posibilidad de que el Partido de la ‘U’ tome una decisión similar —sumado a la decisión del Partido Liberal de retirar su apoyo a la iniciativa—, el escenario no es alentador.



Bajo este panorama, el Gobierno solo tiene seguros los votos del Pacto, la Alianza Verde —que generalmente acompaña, pese a un par de ‘disidentes’— y de Comunes. Estos suman 54 representantes y 38 senadores, lo que es insuficiente para que se aprueben las reformas. Por eso, el Gobierno, así no tenga coalición, necesita los votos de los partidos tradicionales para aprobar las reformas sociales.



Pese a esto, para los analistas aún no es del todo claro cómo va a ser la discusión política en torno a los proyectos que se avecinan. Para el profesor del Externado Jorge Iván Cuervo, la aprobación del PND dejó ver que todavía se siente “el impulso inicial de la finalizada coalición, pues se pudo sacar adelante la hoja de ruta del Gobierno”. Pero señala que es poco probable que se pueda sacar algo más, sobre todo porque también podrían perder a Roy Barreras.



Ante esta situación, el nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha empezado a moverse. De hecho, representantes del Partido de la ‘U’ confirmaron que la semana pasada el funcionario comenzó acercamientos con esa colectividad, esto con el objetivo de garantizar apoyos para la iniciativa.



De igual forma, logró una primera reunión exploratoria con el gremio de las EPS, encuentro que sirvió para acercar posturas entre el Minsalud y las prestadoras de salud y en el que se abordaron temas de la reforma y de la administración del sistema, como aspectos financieros y de medicamentos. “Fue una reunión constructiva y creemos que abrimos canales importantes de comunicación entre las EPS y el ministerio”, dijo Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi.



En ese sentido, desde el Pacto no se atreven a hacer un pronóstico claro y señalan que todo se definirá en esta semana. “De aquí al miércoles veremos qué quedó de la coalición”, expresó el representante Heráclito Landinez, que recordó que ‘la U’ y los liberales aún hacen parte del Gobierno oficialmente. En ese punto coincide el profesor Yann Basset, quien dice que “es muy temprano y no queda muy claro qué pasará con los proyectos y los partidos”.



Trancón de iniciativas



Además de la reforma de la salud, otro de los temas en los que el Gobierno tendrá su atención esta semana es la creación de la jurisdicción agraria, lo que sería una nueva especialización en la justicia colombiana para resolver reclamaciones de tierras y otros asuntos de índole agraria. El proyecto, que tiene su origen en el cumplimiento de uno de los puntos del acuerdo de paz firmado con las extintas Farc, estuvo estancado por cuenta de la propuesta de crear una nueva alta corte, a la que varios sectores —incluidos la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado— se opusieron.



La alternativa para que este siguiera su curso fue la creación de una sala mixta conformada por cinco magistrados de las altas cortes. Sin embargo, en las últimas sesiones, el debate se ha tornado lento y los tiempos para su aprobación son cada vez más ajustados. Hay que recordar que, como es un acto legislativo, que entra a reformar la Constitución, sí o sí debe hacer su segunda vuelta antes del 20 de junio, fecha en la que se acaban las sesiones ordinarias.



A estas dos reformas hay que sumarle la radicación de la ponencia de la ley de sometimiento, que se hará a más tardar este martes y que promete un largo debate por cuenta de varios artículos polémicos.



Justamente, otro de los contratiempos a los que se enfrenta el Ejecutivo —y de paso el Legislativo— es la congestión de proyectos. Son más de 25, entre los propios y los que respaldan, los que tendrán que discutirse.



El presidente del Senado, Roy Barreras, es consciente de ello y por eso no ha dudado en afirmar que si son necesarias más sesiones, estas serán citadas. “Seguramente se necesitan sesiones extras porque, a estas alturas, no quedan sino seis semanas cortas y resulta imposible aprobar en seis semanas cuatro debates, por ejemplo, del proyecto de reforma laboral”, dijo ayer Barreras en entrevista con EL TIEMPO.



Si bien no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo continuará en el cargo, el congresista del Pacto Histórico tiene claro que la prioridad hasta el último día que conserve su curul será que en la Comisión Séptima del Senado pueda aprobarse la reforma pensional.

