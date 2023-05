En una misma semana, el gobierno de Gustavo Petro perdió a uno de los miembros de su coalición —el Partido Conservador—, otro dejó en duda su continuidad —partido de ‘la U’—, el Congreso le aprobó su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y vio que uno de sus principales alfiles en el Legislativo, Roy Barreras, tendrá que salir del Congreso por determinación del Consejo de Estado tras un caso de doble militancia.



Todo esto sirve de antesala al último mes y medio de sesiones del Congreso en su cierre de primer año legislativo. En menos de 40 días, tendrá que abordar discusiones que se han aplazado durante todo el semestre: reforma de la salud, la creación de la jurisdicción agraria, además de las reformas pensional y laboral. Para el final se dejaron estos proyectos que han causado polémica, y la duda que queda es ¿cómo va a funcionar la antigua coalición de gobierno en los debates de estas iniciativas?



Para el profesor Yann Basset, “es muy temprano y no queda muy claro qué pasará con los proyectos y los partidos”.



El analista dice que hay que esperar a ver cómo va la discusión política en los proyectos que se avecinan, pues “lo fundamental son las tres grandes reformas” y aún no se sabe cuál será el efecto de las nuevas estrategias del Gobierno, como el ‘voto a voto’. Basset expresó, sin embargo, que es una buena noticia que “no se haya bloqueado el plan de desarrollo”, pero que era esperable: “Allí hay espacio para que los congresistas influyan, incluso los de oposición”.



También desde la academia, el profesor del Externado Jorge Iván Cuervo dijo que el PND dejó ver que todavía se siente el impulso inicial de la finalizada coalición, pues se pudo sacar adelante la “hoja de ruta del Gobierno”. Pero señala que es poco probable que se pueda sacar algo más, sobre todo porque también se recibió el golpe de perder a Roy Barreras, quien ha impulsado la agenda del Ejecutivo y no se sabe aún hasta qué fecha seguirá siendo presidente del Congreso mientras se hace efectiva la nulidad.



“ ‘La U’, conservadores y liberales no se declaran en oposición, entonces hay que ver que con diálogo se pueden sacar adelante los proyectos”, argumentó el académico. Él considera que la mejor estrategia sería esperar a la renovación de las mesas directivas el próximo semestre para “tomar un aire y tener mayorías alineadas en las distintas comisiones”.

Roy Barreras tendrá que salir del Congreso por determinación del Consejo de Estado tras un caso de doble militancia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La lectura en los partidos es distinta. En el Pacto no se atreven a hacer un pronóstico claro y señalan que todo se definirá en esta semana que arranca, cuando reanuden las discusiones de la reforma de la salud y la jurisdicción agraria. “De aquí al miércoles veremos qué quedó de la coalición”, expresó el representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez, que recordó que aún ‘la U’ y liberales hacen parte del Gobierno oficialmente. “Ese será el termómetro de lo que vendrá”, sostuvo.



Por otro lado, los conservadores expresan que seguirán tal cual lo han hecho en las últimas discusiones. El representante Armando Zabaraín, cercano al presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, comentó que el apoyo al PND era lógico. “Trabajamos en él durante tres meses con los ahora exministros”, dijo. Sin embargo, expresó que en el resto de discusiones se mantienen su posición: “Trazaremos nuestras líneas azules” e iremos artículo a artículo.



En cuanto a los liberales cercanos al expresidente César Gaviria han señalado que se está consultando a los miembros y hay varios que han propuesto ir a “la independencia”. No obstante, los analistas también dicen que hay que esperar para ver qué paso dan los parlamentarios liberales que tienen cercanía con el Gobierno.



Mientras el ministro Luis Fernando Velasco sigue moviéndose para intentar que parte de los liberales en el Congreso se mantengan en la “coalición más pequeña” que propuso Petro, lo cierto es que la dirección del Partido cuenta con las normas legales que le permiten sancionar a los que finalmente se aparten de la posición colectiva.



En cuanto a ‘la U’, sus miembros dicen que esta semana definirán si siguen en Gobierno y que esto condicionará cómo entren a funcionar de aquí en adelante. No obstante, Dilian Francisca Toro dijo: “Queremos ir a la independencia, pero esperamos a ver qué pasa”.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

En Twitter: @JuanLombo

REDACCIÓN POLÍTICA

