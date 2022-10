El Pacto Histórico y la coalición de Gobierno están funcionando, por ahora, como una aplanadora en el Congreso de la República.



Sin mayores sobresaltos, la alianza entre unos y otros avanzó en las últimas dos semanas en reformas clave para consolidar el modelo económico y político que quiere el presidente Petro para el país. Reformas rural, política y tributaria, así como la prórroga de la ley 418 —uno de los marcos jurídicos de la ‘paz total’— no tuvieron mayores dificultades para ser aprobadas en Senado y Cámara.



(Puede leer: Reforma política: estos son los riesgos que plantea para elecciones y partidos)

Pero no solo han sido los proyectos del Ejecutivo, también han pasado con el apoyo de las mayorías algunas iniciativas que en el pasado fueron negadas o se hundieron por falta de tiempo. La ratificación del acuerdo de Escazú, así como la regulación del cannabis y de la eutanasia van por buen camino, contrario a lo que pasaba cuando las mayorías eran de derecha. “Es un Congreso progresista”, señalan líderes del Pacto.



El bloque gobiernista ha funcionado de manera tan sólida que a la oposición solo le han quedado dos caminos para tratar de entorpecer, por así decirlo, las discusiones: proponer la creación de comisiones accidentales para discutir más de un tema y salirse de los debates.



Además, han visto cómo casi todas sus proposiciones han sido negadas y pocas de sus propuestas acogidas por el Pacto.



(Le sugerimos: ¿Es posible que el Pacto Histórico se convierta en partido?)



“Lograron el pupitrazo de la tributaria. Sale la reforma como entró al debate, prácticamente sin modificaciones”, aseguró el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, tras la aprobación de la reforma en las comisiones económicas.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Desde esas orillas señalan que la opinión pública tiene derecho a conocer los distintos argumentos de lo que se debate en el Congreso. Y desde el sector independiente coinciden con el uribismo.



“Definitivamente están sacando todo a pupitrazo, sin permitir la discusión y sin permitir el debate, lo cual creen ellos es un logro, pero verdaderamente es un tiro en el pie porque la cantidad de inconstitucionalidades que están permitiendo va a llevar a que muchos de esos procesos se caigan por trámite o por fondo debido a la falta de análisis”, dijo el senador por Cambio Radical, David Luna.

Facebook Twitter Linkedin

Senador el Cambio Radical, David Luna. Foto: Prensa David Luna

Pero desde el Pacto afirman que esto no es cierto. “Tenemos las mayorías y las mayorías en democracia deciden”, refutó el senador Gustavo Bolívar. Agregó que cuando hay mayorías y acuerdos políticos, el debate puede durar mil horas o cinco y “el resultado será el mismo”.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Analistas no ven tan clara la aplanadora y dicen que es prematuro comenzar a usar este término. Así lo argumentó el docente y analista político de la Universidad del Rosario Yann Basset.



“No me cuadra mucho la idea de que hay una aplanadora realmente. Es temprano para decirlo”, explicó el docente, y complementó que la coalición “es muy diversa” y tiene partidos que no tienen ideología a fin a Petro. Los más notorios en este caso son el Liberal y el Conservador. Precisamente durante los debates se han presentado varias situaciones que dejan este planteamiento en evidencia.



En la discusión de la reforma política en la plenaria del Senado, los conservadores se retiraron del recinto y algunas voces señalan que lo hicieron como un mensaje al Presidente. Cambio Radical y el Centro Democrático también habían salido, por lo que se desbarató el quórum.

No me cuadra mucho la idea de que hay una aplanadora realmente. Es temprano para decirlo FACEBOOK

TWITTER

El martes, cuando la plenaria aprobó la reforma en segundo debate, el presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró antes de comenzar la discusión que “esperaba a los conservadores”, pues ya había hablado con el presidente de ese partido para garantizar su presencia.



“Están negociando cosas”, afirmó Basset. Así que si uno de los partidos opta por votar negativo, sus votos más los de la oposición podrían causarle problemas al Gobierno.

Y al ser una coalición tan diversa, señalan analistas, se podrían presentar divisiones. Por ejemplo, en la misma reforma política, el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández acusó a Barreras de ir bancada por bancada para garantizar los votos cuando vio “que se le estaban hundiendo las listas cerradas”.



Finalmente, se salvó este artículo, pero el voto obligatorio se hundió, lo que muestra que no le están votando todo al Gobierno y sus escuderos en el Congreso han tenido que ceder no ante la oposición, sino ante los mismos miembros de la coalición.



(Puede seguir leyendo: Estas son las claves de los dos proyectos que buscan reformar a la Policía)



Así las cosas, la verdadera aplanadora quedará en evidencia cuando los proyectos sean aprobados en sus últimos debates. Pero, por ahora, iría camino a convertirse en una.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA