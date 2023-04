En las próximas semanas, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de Cámara, tendrá la ardua labor de guiar el debate de tres de las reformas más importantes para el gobierno de Gustavo Petro: salud, laboral y pensional. Todas ellas harán paso por la célula, que ha visto su labor ralentizada ante la compleja discusión entre partidos y Gobierno por la reforma de la salud.



En entrevista con EL TIEMPO, Escaf habló del ambiente en su comisión, las dificultades que han venido surgiendo en el debate al proyecto liderado por Carolina Corcho, ministra de Salud, y de las otras iniciativas que hacen cola en la agenda del día, y que son igual de importantes para el gobierno de Gustavo Petro.



¿Por qué corrieron el debate de la reforma de la salud?



Los ponentes me pidieron más tiempo para poder hacer las modificaciones que necesitan para incluir las 133 proposiciones. Es un tema más de tiempo. Consideramos que es necesario para que ya la otra semana podamos arrancar.

¿Cuándo comenzará entonces el trámite del proyecto?



El superobjetivo es darle inicio el martes. Ellos tienen desde el jueves y hasta el lunes para hacer la ponencia. Van a trabajar 24/7. Ese día entregarán las modificaciones y concertaciones. Ya el martes arrancaremos con tranquilidad. Si se necesita un día más, uno nunca sabe, pues estamos dispuestos desde la mesa directiva para que tengan el tiempo lo suficiente para que todo se entregue bien.



¿Por qué insistir hasta último momento en que la reforma debía ser debatida este jueves? ¿Había presiones para sacarla esta semana?



No, estábamos preparados para el debate sin ningún inconveniente. Pero el día martes llegaron los proposiciones, luego de las reuniones de los partido, y eso hizo que se dieran todos estos cambios. De igual manera cité y anuncié. Luego nos sentamos y dijeron que necesitaban más tiempo porque la ponencia iba a tener modificaciones. Entonces, era irnos en contravía si debatíamos. La idea es ya presentar una ponencia lista, por lo que vamos a dar el tiempo para que los ponentes ya tengan listo el articulado concertado.

Hay sectores, sobre todo de oposición, que temen que se 'pupitree'...



Yo creo que todo este proceso ha llevado a dar claridad a la gente, a los medios, al pueblo colombiano: aquí hay un debate claro, hay un debate abierto. Las diferencias se han ido concertando poco a poco. Y en el momento del debate, pues cada uno de los congresistas tendrá la oportunidad de poder expresar sus opiniones al respecto en defensa de los derechos fundamentales de la salud y llegar a buen término.

Como todos los debates, se tendrá sus momentos pico, pero es el debate el que decide al final cuál será el resultado del proyecto. Ha habido mucha indisposición al proyecto como tal y yo creo que lo sano será ir proposición por proposición avanzando en el articulado. Debemos pasar de lo conceptual al debate real. En democracia se deciden las cosas. Estamos hablando de la salud de todas y todos los colombianos. Las brechas están demostradas.

Más allá del cronograma, ¿cómo ve el panorama en general de la reforma de la salud?



Nadie dijo que el pulso iba a ser fácil. Pero todos los sectores, el gobierno y los partidos, están buscando que esto salga bien, no de manera caprichosa como algunos manifiestan de un lado o del otro. Esto no iba a ser fácil, pero yo creo que ya estamos viendo el horizonte. Estamos a unos días de que ese horizonte esté plasmado en el articulado totalmente estructurado. Ahora lo que toca es abrir el debate. Será allí donde se solucione todo. Estamos hablando de acciones legislativas y en el Legislativo todo es así. En mi experiencia, desde que estoy en el Congreso, no ha habido un solo proyecto que haya sido una fiesta en la playa. Todos tienen su complejidad.

'La U' y los conservadores han llamado la atención sobre las pocas proposiciones que les han aceptado y volvieron a poner en duda su apoyos, ¿corre peligro el proyecto?



Se han radicado más de 133 proposiciones y precisamente no se inició la discusión el jueves porque los ponentes están analizando una a una las propuestas. Hay que esperar a ver qué decisiones toman los ponentes.

Los partidos han dicho que el problema ha sido la intransigencia de la ministra Corcho...

Yo considero que no es intransigencia, es simplemente adelgazar las líneas gruesas que había de parte y parte y llegar al consenso. Las líneas gruesas se han venido transformado y muchas están plasmadas en las proposiciones que hoy están y que permiten un debate sano y minucioso. Hay 133 proposiciones y me parece maravilloso porque tenemos 133 oportunidades para mejorar las cosas. Eso es el resultado que se ha dado de las discusiones.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U' han cuestionado la posición de la ministra Carolina Corcho. Foto: Prensa

¿Cómo ve las 133 proposiciones? ¿Alguna observación?

No, los ponentes están trabajando sobre ellas. Decir algo sobre el tema es atrevido de mi parte. Cuando ya estén, podremos dar opiniones. Por ahora es claro que al articulado depende del resultado de la concertación con los partidos.

¿Dan los tiempos para sacar las reformas a la salud, laboral y pensional?



El tiempo nos da para todo. Aquí en el Congreso vamos a trabajar 24/7. Estoy que me trabajo de lunes a domingo.

¿Cuáles han sido los resultados de las reuniones intersectoriales para la reforma laboral?



Han venido ocurriendo desde hace mucho rato y la expectativa es ver cuál es el resultado de la ponencia.

Algunos sectores se han quejado de que no se plasmó en la reforma laboral los acuerdos a los que se llegaron con el Ministerio de Trabajo...



El miércoles, en la reunión con la ministra Gloria Inés Ramírez, el presidente Gustavo Petro y los ponentes, se hizo la exposición. En esta hay un maravilloso ambiente de concertación y por supuesto hay algunos que no están de acuerdo, pero esas líneas gruesas no van en contravía de la reforma y son las que nos van a llevar al buen debate para poder sacarlo adelante cuando ya se entregue la ponencia. Ahora están trabajando en ella y tienen esta semana y parte de la otra para que la presenten. Aquí no ha habido ánimo de castración sino de sentarnos para ir adelgazando las líneas gruesas. Lo que salga de ahí no es que pierda un lado u otro sino que ganen sí o sí los colombianos. Estamos haciendo una joya de filigrana con un material de un lado y del otro. Sentarnos a hablar ha sido la voluntad del presidente.

¿Cómo está el cronograma para la laboral?



Apenas nos entreguen la ponencia, que en semana y media debe estar lista y radicada, comenzamos. Vamos a tener mucho trabajo, es claro, pero estamos preparados para eso. Son tres meses duros en los que, si tenemos que trabajar los 7 días a la semana, pues trabajaremos. Por parte de la mesa directiva y de los congresistas no hay complicación. Estamos dispuestos a entregarle el tiempo que sea necesario para avanzar.

¿Cómo hacer para que las posibles objeciones de la reforma laboral no extiendan el debate en la forma que ha ocurrido con la de la salud?



No hemos tenido manifestaciones de que vaya a ocurrir algo para extender o dilatar el debate.

¿No está siendo muy ambicioso el Gobierno al pasar tres reformas del calado de salud, laboral y pensional de forma sucesiva en un mismo semestre?



Pues estamos en capacidad de hacerlo. Yo creo en el ímpetu de la Comisión Séptima de todos nosotros. Mi creencia es que sí se puede y no tengo un solo compañero o compañera que diga que no se puede. Acá estamos convencidos y entregados. Sabemos que va a ser duro y va a haber trasnochadas. Ahora cómo no nos vamos a entregar por estas causas por las que llegamos al Congreso. El ambiente emocional está con estos proyectos. No hemos pensando que no va a alcanzar el tiempo.

¿Cuál es el clima en general de los tres proyectos?



Muy bien en todos los temas. En la laboral hemos tenido reuniones armoniosa y solo estamos esperando que la pensional pase por Senado para que tenga sus dos debates en Cámara. El ambiente es positivo, a excepción de la oposición, que marca su línea.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA