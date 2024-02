López: 'El debate democrático no incluye solo al Congreso, incluye a la ciudadanía'

La senadora Clara López, del Pacto Histórico, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene en el Congreso de la República este semestre, que será clave para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.



(Además: Se inicia un semestre decisivo en el Congreso, ¿qué pasará con las reformas sociales?)

¿Qué podemos esperar de la reanudación de la legislatura?



Tengo el convencimiento de que las reformas van a ser muy discutidas, profundamente discutidas pero que van a salir adelante.

Facebook Twitter Linkedin

Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

¿Por qué son importantes para el país estas reformas?



Si usted mira lo que ha pasado en los últimos años en el país, se normalizó que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las grandes ciudades donde hay acceso a los servicios públicos, a los servicios de salud donde hay trabajo, donde hay empleo, donde hay muchas más posibilidades y actividad económica, la vida transcurre como si fuese así la vida de todo el país, y resulta que no. Por ejemplo, en materia de salud usted va a cualquier lugar por fuera de los mencionados y pregunta cuál es el mejor hospital de Pasto y le contestan “Avianca”. Lo cierto es que el sistema de salud no funcionó para todo el mundo porque no está diseñado para ello.



(Lea: ‘Hay que corregir las reformas y, ojalá, hundir la de salud’: Paloma Valencia)

¿Por qué?



Cuando usted tiene EPS que afilian a personas y no que atienden territorios, va a dejar a mucha gente por fuera y eso es lo que está pasando. La gente tiene el carnet pero no tiene acceso al servicio. Eso es lo que esta reforma va a modificar y mejorar.

¿Y la pensional?



Es lo mismo. El país se acostumbró a que la gente llagaba a su edad de retiro y le tocaba seguir trabajando indefinidamente en el rebusque, porque después de los 40, 50 años, conseguir un trabajo formal es casi un imposible. Apenas el 30 por ciento de la gente accede a una pensión. Esta reforma universaliza el apoyo solidario a todas las personas mayores de 65 años, no con una pensión completa, pero sí con un aporte suficiente para que puedan vivir la vejez dignamente.

Facebook Twitter Linkedin

Clara López, senadora Foto: Prensa Senado

Varias voces resaltan los derechos individuales de la laboral, pero dudan sobre los derechos colectivos...



Hay un especie de consenso en el derecho individual, de devolver las horas extras y muchas de las garantías laborales que fueron retiradas por la ley 789 del año 2000 y antes por la ley 50 es apenas lógico. Creo que hasta los grandes empresarios han caído en cuenta de que tienen que repartir el bienestar no solamente a través de los impuestos sino también a través de los salarios. Pero eso, encuentra un gran inconveniente, porque lo quieren hacer es sin atender a la negociación colectiva.



(Otra entrevista recomendada: Miguel Uribe: 'Es mejor que las reformas se hundan, es imposible arreglarlas')

¿A qué se refiere?



La negociación colectiva es fundamental en la vida del trabajo porque hay una relación asimétrica entre el empleador y el trabajador. No tenemos más del tres por ciento de la gente afiliada a sindicato, entonces están a la buena de Dios o haciéndole cola al juez laboral para la garantía de sus derechos y los salarios, por lo general, son muy bajos. Hay un concepto, muy claro, de que el tema de la distribución del fruto del trabajo colectivo de la sociedad tiene que distribuirse mejor en un país como Colombia que es el que tiene la más alta concentración de ingresos y de riquezas del continente. ¿Cómo se hace? Generando el contrapoder para que haya una predistribución, no solamente con el pago de los impuestos, que es tan difícil, sino con el pago de buenos salarios. Eso se logra fortaleciendo la negociación colectiva, el derecho de asociación y el derecho a la huelga.

Facebook Twitter Linkedin

Clara López, Senadora del Pacto Histórico. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

La reforma de la salud estuvo 11 meses en la Cámara, pero ahora tiene cuatro meses para ser aprobada en Senado. ¿Cómo lograrán esto garantizando que haya un debate profundo?



La presidenta de la Comisión VII ha dado muestras de la necesidad de esa profunda discusión con todos los sectores, estuve en la audiencia pública de San Andrés y allí intervinieron las EPS, los hospitales, las IPS, los usuarios, sectores gubernamentales y demás. Es una reforma que ya viene muy discutida y que está siendo objeto de 15 audiencias públicas. Los cuatro meses del Senado me parecen apropiados, los tenemos que aprovechar al máximo pero es una reforma que viene tan discutida que no vamos a empezar de cero.

Una de las estrategias de la oposición podría ser romper el quorum y entorpecer el debate. ¿Cómo evitarán que el debate se dilate?



La oposición sistemática tiene que vérselas con la opinión pública. Creo que hay límites al entorpecimiento de un debate democrático y si esa es la actitud, que espero que no sea, pues vamos a tener que enfrentarla con el debate político. Pero tengo confianza de que van a ser serios en el cumplimiento de las funciones. Y, por eso, seguiremos confiando en el apoyo y la movilización social para que la gente entienda que estas reformas son urgentes, que no es un capricho del Gobierno, ni mucho menos, y que amplios sectores sociales estarán muy pendientes de esa discusión y ese debate en el Congreso.



(Siga leyendo: ‘Nadie quiere tumbar al presidente Gustavo Petro’: Humberto de la Calle)

En el pasado, el Presidente, apoyado por parlamentarios del Pacto, ha convocado a marchas como respaldo a sus reformas. ¿Se vienen más convocatorias?



Creo que no van a ser convocadas ni por el Presidente ni por la bancada del Pacto Histórico. Creo que, si se realizan, serán convocadas por organizaciones sociales y las centrales obreras. El debate democrático no incluye solamente al Congreso, incluye a toda la ciudadanía.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA