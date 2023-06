Tras la jornada de este martes en el Congreso, al Gobierno apenas le quedan siete días para sacar adelante su apretada agenda legislativa, eso sin tener en cuenta las posibles extras que ya fueron anunciadas por el presidente del Senado, Alexánder López. El balance de la jornada es agridulce para la administración Petro.



Ayer se destrabó la reforma pensional, pues la Comisión Séptima de Senado votó el 84 por ciento del articulado. Desde el comienzo los partidos confirmaron que era el proyecto con menos resistencia de las tres reformas sociales, incluso fue el único en el que los conservadores abrieron la puerta a votar sí.



Aunque inicialmente hubo problemas para construir el quorum en las sesiones pasadas, apenas se dio el sí al informe de ponencia el jueves de la semana pasada, la discusión fue mucho más fácil. Al contrario de los otros proyectos sociales, ayer no hubo demoras en el trámite.



En tan solo ocho horas y cuarto se aprobaron 79 artículos, incluso aprobaron puntos controvertidos como el del umbral de tres salarios mínimos para el aporte obligatorio en Colpensiones.

Reforma pensional avanzó en un 86 por ciento en la Comisión Séptima de Senado. Foto: Colpensiones

Este artículo, el 19, era el más polémico, puesto que había un debate sobre si debía establecerse el mínimo de cotización en el sistema público en uno, dos o tres salarios. Por el momento, quedó el texto tal como quería el Gobierno.



Por otro lado, la Cámara votó a favor del proyecto de acto legislativo para que los campesinos sean sujetos especiales de derecho. En la plenaria de Senado hubo un resultado igual con el proyecto que crea la jurisdicción agraria.

Reformas estancadas

El panorama fue distinto para la reforma de la salud, que no ha podido avanzar en su segundo debate, el cual se está llevando a cabo en la plenaria de la Cámara.

Al pedido de varios partidos, entre ellos ‘la U’, de que se aplace su trámite se sumó el Partido Liberal.



Ayer hubo un almuerzo de bancada con el expresidente César Gaviria, director del partido, y en dicha reunión los liberales de Senado y Cámara acordaron hacer un pedido para que se aplace para el otro semestre la reforma de la salud.



La solicitud de aplazamiento de las reformas por los liberales y ‘la U’ se suma al no categórico que ha dado el Partido Conservador al proyecto.



Teniendo en cuenta lo anterior, si el Gobierno sigue con la intención de que la Cámara saque adelante la reforma, es probable que no cuente con los votos suficientes para ese fin.



Además del pedido de aplazamiento, que fue radicado a través de una proposición conjunta, el trámite se complicó debido a una recusación en contra de los 15 representantes liberales que fueron mencionados en una investigación de la emisora W Radio sobre la posible entrega de puestos a congresistas del Partido Liberal a cambio de votos en las reformas. Por este recurso hubo controversia.



Los implicados y otros representantes pidieron que se suspendiera la sesión para darle trámite. El presidente de la Cámara, David Racero, intentó seguir con la sesión. Sin embargo, varios sectores, sobre todo de oposición, reiteraron que no se debía seguir con la discusión porque se les estaba negando el derecho al voto a los congresistas afectados por la recusación.

Una serenata frenó la discusión de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo / El Tiempo

Al final, ante la negativa, se volvió a romper el quorum como protesta. Aunque esto también lo propició una serenata que le llevaron a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por su cumpleaños.



Los mariachis cantaron a todo volumen en el cuarto contiguo al Salón Elíptico y muchos representantes aprovecharon el hecho para salir.

“Es una falta de respeto que justo cuando estamos votando decidan celebrarle una serenata a la ministra”, dijo el representante Andrés Forero cuando estaba saliendo del salón para romper el quorum.



En cuanto a la reforma laboral, esta fue agendada para debatirse en la mañana de hoy en la Comisión Séptima de Cámara. Este proyecto no ha podido ser discutido oficialmente, ni siquiera los impedimentos. De entrada parte con el no conservador y con una posición adversa del Partido de la u, que ha dicho que le apostará a su propia ponencia. En cuanto a los liberales, estos se mantienen en la postura de apoyar aquellos puntos que no van en contra de sus “líneas rojas”.



Tras la jornada del martes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco calificó el día de “muy positivo”. “Las reformas sociales del Gobierno todas están vivas. Solo nos falta la laboral y haremos un gran esfuerzo”, añadió el ministro, que luego vaticinó que la pensional será aprobada a totalidad hoy temprano.



A renglón seguido reconoció que hay leves “preocupaciones” debido a que la reforma de la salud está estancada en segundo debate en plenaria de Cámara y la reforma laboral no ha tenido su primera discusión en comisión. No obstante, Velasco expresó que no planea quedarse “llorando quieto en un sitio” sino que su estrategia será “salir a buscar las mayorías”. En ese tema hizo la precisión de que cree que tiene los votos suficientes para que la reforma laboral se salve y pase a la plenaria de Cámara.

