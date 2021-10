Reformas a la JEP, con pocas posibilidades

Pese a que no parecen contar con las mayorías partidistas para salir adelante, en el Congreso se tramitan al menos tres proyectos de reforma constitucional y de ley que buscan hacerle modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Las propuestas para cambiar algunos aspectos de la justicia transicional no han tenido suerte en el Legislativo. En octubre de 2018, una enmienda a la Carta Política promovida por la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia y que buscaba crear salas especiales para el juzgamiento de los militares en esa instancia fue la oportunidad para un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.



Esa iniciativa sirvió para que se sentaran a conversar el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, entonces senador, con sectores opositores como el excandidato presidencial Gustavo Petro y el congresista por el Polo Iván Cepeda, entre otros.



Pese al acuerdo político, la iniciativa no avanzó en el Congreso y la senadora Valencia la volvió a presentar. Hasta el momento no se ha dado ningún debate a este proyecto.



Otra iniciativa de acto legislativo relacionada con la JEP la presentó en agosto pasado la senadora uribista Milla Romero, quien propuso derogar este tribunal tomando en cuenta los supuestos incumplimientos en su funcionamiento y los altos costos que genera. El proyecto está listo para su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, donde no ha sido programado.

La senadora Paloma Valencia, quien ha presentado proyectos para reformar la JEP. Foto: Centro Democrático

Y una tercera iniciativa la presentó en septiembre la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien planteó revocar las medidas de aseguramiento que la Jurisdicción Especial para la Paz emitiera sobre los militares que están siendo procesados allí y regular la privación preventiva de la libertad de los mismos.



Este proyecto de ley tampoco ha recibido ningún debate en el Legislativo.



Debido a que el Centro Democrático ha sido el único partido que se ha opuesto a varios aspectos del acuerdo de paz, las iniciativas legislativas para modificar algunos aspectos de la JEP han provenido de esa bancada, la cual ha insistido en los ajustes que deben hacerse a la justicia transicional.

