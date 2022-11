En la noche de este jueves, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma tributaria presentado por el Congreso. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, estuvo presente durante la votación de la ley que es fundamental para su cartera y para la financiación estatal. Asimismo, el ministro del Interior, Alfonso Prada, estuvo presente. Conozca algunas reacciones políticas a la materialización de esta propuesta.

Gustavo Petro, presidente de la República

En su mensaje de celebración, el presidente nombró especialmente a José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, y Luis Carlos Reyes, director de la Dian, como unos de los artífices del éxito del proyecto.



"Felicitaciones al ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, y al director de la Dian, Luis Carlos Reyes, por un trabajo que no puede ser calificado más que de excelente", señaló Petro.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

"Me siento enormemente complacido", afirmó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



El jefe de la cartera económica, además, dio sus impresiones sobre el proceso y el documento aprobado: "Debo decir que esta reforma tributaria es una gran contribución al cambio que pretende adelantar con fuerza el Gobierno nacional bajo este nuevo mandato del presidente Petro. Quiero resaltar que aquí se combinan dos elementos que son esenciales: garantizar que tenemos una política fiscal sólida y que tenemos los recursos adicionales para poder impulsar el salto social o la paz social, como le decía yo en los debates".



Los planes en los que se invertirán los 20 billones de pesos que pretende recaudar la reforma tributaria fueron socializados por el propio Ocampo, quien hizo mención a la reforma rural, la paz, programas de desarrollo social y mejoras a la economía popular.



"Aquí tenemos recursos para la reforma rural integral que habla el acuerdo de paz y que es un compromiso muy firme de este gobierno; para la paz; para ampliar programas de educación, salud, vivienda y acueductos para gran parte de la población que carece de ellos; y tendremos recursos para impulsar la economía popular, que es esencial para hacer un cambio profundo de la sociedad y la economía", expuso.

Alfonso Prada, ministro del Interior

"Quiero enviar un mensaje del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez y del Gobierno nacional en su conjunto de gratitud. Por la confianza que recibe el Gobierno del cambio por parte del Congreso de la República en sus dos iniciativa, tal vez, más importantes aprobadas hoy", señaló el ministro del Interior, Alfonso Prada.



Además, expresó que tener la confianza de los congresistas para apoyar la reforma tributaria, "que por cerca de 20 billones de pesos anuales aporta a la eficacia del Gobierno del cambio, asegura que tenemos un compromiso superior con los colombianos".

David Racero, presidente de la Cámara e integrante del Pacto Histórico

"Agradecemos a toda la plenaria, a todas las bancadas y partidos por la deliberación (...), la discusión y el debate nutre siempre las agendas políticas y esta mesa directiva siempre va a estar atenta a ello", manifestó el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.



El parlamentario también opinó que esta fue "la reforma tributaria más discutida del país" y va a ser la que marcará su historia.



"Si no es la reforma tributaria más discutida en la historia, no sé cuál es entonces. No solamente en Cámara y Senado. Muy agradecido con la bancada del Pacto Histórico", argumentó.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian

En un mensaje en su cuenta de Twiter, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, etiquetó al presidente Gustavo Petro con el siguiente mensaje: "Aprobada la Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social".

Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde

"Tras más 24 horas de deliberación y trabajo en la Cámara de Representantes, ha sido aprobada la Reforma Tributaria" fue el corto mensaje de Katherine Miranda, representante de Alianza Verde, tras culminar el trámite del proyecto tributario.

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, uno de los principales escuderos del presidente Gustavo Petro, se refirió a la noticia e hizo algunas observaciones, en medio de un mensaje de agradecimiento.



"#DeLaReformaPienso ya es un hecho. La Cámara acaba de aprobar el articulado. Falta la conciliación y la firma del presidente Gustavo Petro. No alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza pero sí para que vivan dignamente. ¡Gracias a quienes lo entienden y nos apoyaron!", expresó en su cuenta de Twitter.

#DeLaReformaPienso ya es un hecho.

La Cámara acaba de aprobar el articulado. Falta la conciliación y la firma del Pte @petrogustavo

No alcanza para sacar a todos los colombianos de la pobreza pero sí para q vivan dignamente.

