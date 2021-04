Con reforma tributaria se caería incentivo a contratar adultos mayores

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de aprobar la reforma tributaria, para mantener los programas sociales sin poner en riesgo la estabilidad fiscal, cada vez que se conoce más ‘perlas’ de esta iniciativa, que ha generado el rechazo de varios sectores políticos.

Una de los aspectos que se conoció este lunes y que de inmediato generó polémica es el que elimina los beneficios que se habían establecido el año pasado a las empresas que tuvieran en su nómina a adultos mayores no pensionados.



Según la ley, aprobada a mediados del año pasado, las empresas que contraten adultos mayores en eta situación podrán deducir del impuesto sobre la renta el 120 por ciento del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estas personas durante los años gravables en los que el empleado permanezca contratado por el empleador contribuyente.



(Vea también: El duro impacto de la reforma tributaria en el cine colombiano)



No obstante, según denunció el representante José Daniel López, “uno de los artículos de la reforma tributaria deroga ‘el corazón’ de la Ley del empleo del adulto mayor, eliminando beneficio tributario para quienes contraten a adultos mayores no pensionados. Quitarían una esperanza de jubilación para 2.340.000 personas”.



Según explicó el congresista, “la ley del empleo del adulto mayor es un gana-gana, donde las personas que no alcanzaron pensión, pueden completar tiempo faltante, y generar ingresos”.



Justamente los adultos mayores que no cuentan con pensión, y ante las pocas oportunidades que existen en el país para esta población, debe acudir al rebusque o la solidaridad, al no contar con pensión ni trabajo formal.



Esta no es la primera de las ‘perlas’ de este tipo que están dentro de la reforma tributaria. La semana pasada se conoció que el texto “deroga media Ley del Cine, dándole un golpe inexplicable a productores, actores y trabajadores del cine colombiano”.



Este sería un golpe duro no solo para esta industria sino para el sector cultural en Colombia, uno de los más afectados por la pandemia.



Estos puntos agregan más tensión al debate, pues hasta el momento la discusión se había concentrado en los asuntos más polémicos, como la ampliación de las personas que tendrán que declarar renta o el IVA a los servicios públicos para los estratos 4,5 y 6.



POLÍTICA