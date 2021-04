¿Qué pasa si no se aprueba la reforma tributaria?

Con la decisión de Cambio Radical de no apoyar el proyecto de ley de reforma tributaria o ley de solidaridad sostenible, y la también posible negativa del Partido Liberal a esta iniciativa, el Gobierno se verá en aprietos para tramitar este texto en el Congreso y ya se habla de un eventual hundimiento del proyecto.

El anuncio de Cambio Radical deja Gobierno Nacional con el respaldo solamente de los partidos de la coalición, con la cual, al menos en el papel, no alcanza para aprobar la iniciativa.



En los sectores políticos ya se habla de un eventual hundimiento de la reforma tributaria o incluso que el Gobierno decida retirar el texto para no tener una derrota política.



Ante este panorama, surge la pregunta sobre qué ocurre en materia económica si este proyecto no avanza.



Justamente, en un documento enviado al Congreso, conocido por EL TIEMPO, el Ministerio de Hacienda advierte de las consecuencias en materia económica y de sostenibilidad fiscal de la Nación en caso de que no se tramite esta reforma.



En primera instancia, el Ejecutivo asegura que la reforma tributaria “tendría un efecto positivo en la lucha contra la pobreza, la cual se calcula que sea menor en 5,2 puntos porcentuales en 2021 y en 18,3 puntos porcentuales en 2025 frente a un escenario donde no se realiza el proyecto de ley”.



De acuerdo con el documento del Ministerio de Hacienda, la reforma lleva a un crecimiento económico mayor en 1,8 puntos porcentuales en 2021 y de 4,5pps en 2022, respecto a un escenario donde no se tramite el proyecto.



“La ley evitaría un ajuste fiscal a través de recortes a la inversión pública que afectaría significativamente la demanda interna, dada la complementariedad entre inversión pública y privada, y afectaría directamente el mercado laboral, los ingresos de los trabajadores y la recuperación económica”, indica la cartera de Hacienda.

El informe, firmado por el viceministro Juan Alberto Londoño, agrega que “si no se lleva a cabo el proyecto de ley, se configuraría un escenario en el que se pierde la confianza de los inversionistas debido al deterioro de las cuentas fiscales. Lo anterior, llevaría a un eventual incremento en los niveles de aversión al riesgo, el aumento significativo en los costos de financiamiento de toda la economía y, posiblemente, la pérdida del grado de inversión, haciendo que las tasas de interés de la deuda aumenten y el costo de financiamiento externo sea mayor tanto para el gobierno como para las empresas”.



El Gobierno agrega que si se llega a aumentar la percepción de riesgo frente a la estabilidad de las finanzas en Colombia, esto podría llevar a una salida de capitales y una depreciación de la tasa de cambio que desincentiva la importación de bienes de consumo y de capital necesarios para la producción.

Críticas

No obstante, también son varios los sectores que consideran que esta reforma es inconveniente.



Algunos de los temas que han generado polémica son la ampliación de las personas que tendrán que declarar renta o el IVA a los servicios públicos para los estratos 4,5 y 6, así como la instalación de peajes en las ciudades.



Igualmente, según puso en evidencia el representante de Cambio Radical José Daniel López, el texto del proyecto “deroga media Ley del Cine, dándole un golpe inexplicable a productores, actores y trabajadores del cine colombiano”.



El proyecto también prevé además que los pagos de pensión voluntaria dejarán de estar exentos de renta desde 2022 y lo mismo se prevé para los dineros que los contribuyentes personas naturales depositen en las cuentas de Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC).



De acuerdo con una comunicación emitida por Cambio Radical, esta reforma tributaria es “totalmente inoportuna y en contravía del objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere alcanzar el país, al tiempo que carece de unidad de materia, requisito constitucional indispensable para el trámite de cualquier ley”.



