Piden al gobierno del presidente Petro claridad sobre la nueva reforma tributaria

Aunque por ahora no es oficial que se vaya a tramitar una nueva reforma tributaria, el presidente Gustavo Petro ya puso sobre la mesa la posibilidad y varios sectores le están pidiendo al Gobierno Nacional claridad sobre los alcances de la propuesta.



Desde el Congreso, la representante a la Cámara por el partido de 'la U' Saray Robayo Bechara habló de la necesidad de conocer un estudio detallado de las personas naturales que serían gravadas con esta nueva iniciativa.



Según la congresista, quien es una de las voceras de la colectividad, es necesario que el Ejecutivo presente un estudio "riguroso" en esa materia para conocer los impactos.



Según la congresista, el país no tiene una dinámica para soportar más impuestos que, a su juicio, podrían ahogar a la ciudadanía, por lo que además pidió que se cree una comisión de expertos que elaboren un estudio sobre el impacto de una nueva reforma.



Aprobación de la reforma tributaria en 2022. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Señaló, además, que no hay claridad sobre cómo sería la compensación a la disminución de la renta a las empresas, así como cuál sería la definición de las personas naturales con altos ingresos que tributarían y cómo se discriminarían para no afectar a la clase media.



(Otra noticia recomendada: Presidente Petro pide que se demanden mesas directivas de concejos de Bogotá y Medellín)



"El reto que se viene es bastante grande, porque sí necesitamos promover la economía, pero además dejar de ser el país de la Ocde en el que las empresas pagan más altos impuestos: mientras que el promedio de tributación de las empresas de los países de la Ocde es de 9 por ciento, el de Colombia es de 24 por ciento, pero con una mirada estratégica para no hacer un daño que no podamos reparar", aseveró la congresista.



Además, pidió al ministro de Hacienda "actuar con responsabilidad y dar claridad para no caer en incertidumbre".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA