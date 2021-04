Qué responde el Gobierno sobre  ejes polémicos de la  reforma fiscal

Es un hecho que por cuenta de la pandemia el país ha gastado más recursos de los esperados, incluso endeudándose, por lo que se requiere conseguir dinero para suplir las necesidades y mantener programas sociales.



Y la apuesta del Gobierno es una reforma social sostenible, reforma tributaria para otros, que debe radicar en los próximos días al Congreso, pero cuyo texto definitivo todavía no se conoce. La idea es recoger unos 25 billones de pesos.

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, habló con EL TIEMPO sobre algunos de los puntos que contempla esa reforma, sobre las razones por las que deberá hacerse y sobre los aspectos más polémicos que tendrá.



¿Para qué se requiere una reforma Fiscal?

Se requiere una Reforma Social Solidaria y Sostenible que permita generar los recursos suficientes que permitan prorrogar programas para los mas vulnerables, y los ingresos para pagar el déficit fiscal ocasionado por la Pandemia.



En el año 2019 Colombia cerró con el menor déficit fiscal de los últimos años, y antes de iniciar la pandemia a inicios del 2020 Colombia mostraba un crecimiento promedio del 4% en su economía y las expectativas de crecimiento eran superiores al promedio de los años anteriores. La llegada de la pandemia producida por el virus del covid-19 generó una crisis sin precedentes.



¿Cuál fue el impacto que ocasiono la pandemia en la economía?

Para hacernos una idea, la economía dejó de producir $33,9 billones en el segundo trimestre y $20 billones en el tercero, lo que equivale a la suma de las apropiaciones del presupuesto de los sectores de educación, agropecuario, ciencia y tecnología, cultura, deporte, y TIC. Esto se convirtió en unas necesidades adicionales de los colombianos como resultado de las disminuciones de los ingresos en muchas empresas y familias.



El Gobierno Nacional, comprometido con la difícil situación de los colombianos, creó distintos programas como: Ingreso Solidario para 3 millones de hogares, PAEF que ayudo a proteger más de 3 millones de empleos, programas de garantías crediticias del FNG, matricula cero que benefició a más de 700.000 jóvenes, adelantó la compensación del IVA a 1 millón de hogares en el 2020 y 2 millones en el 2021 y generó giros adicionales de los programas de transferencias ya existentes como Familias en acción, Jóvenes en Acción y Colombia mayor.



Como lo ha mencionado el presidente Duque, la reforma social, solidaria y sostenible busca garantizar la continuación de las políticas sociales y empresariales creadas desde el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis en los más vulnerables y garantizando la salud fiscal del país.



Una de las alarmas que se han generado entre los ciudadanos es que la reforma pueda ocasionar que los alimentos de la canasta básica familiar sean gravados con IVA ¿Esto es así?

El Presidente desde el inicio ha manifestado en varias ocasiones que no se generará nuevo IVA a los productos de la canasta básica de alimentación como el huevo, la leche, frutas, legumbres, cereales, entre otros. Estos productos, que son la base de la alimentación de los colombianos, no serán gravados con IVA y mantendrán un tratamiento preferencial.



Se había mencionado que el chocolate, el café, el azúcar y la sal podrían tener IVA, ¿estos productos no son de la canasta básica?

El Presidente ha sido claro que la canasta básica alimenticia no será gravada con IVA, y en particular estos cuatro productos que usted menciona no sufrirán incremento en el IVA y se quedan con la tarifa que tienen en la actualidad.



Se ha planteado que hay productos que pasarán de exentos a excluidos y esto impactará el precio del bien final. En este orden de Ideas ¿Cuáles serán los productos exentos y cuáles los excluidos?

Se debe tener claridad en que los productos exentos tienen tarifa cero, es decir que cuenta con el tratamiento de devolución y compensación sobre el IVA pagado. Esto solo aplica para los responsables de IVA sobre aquellos productos exentos y de tarifa diferencial.

Esto significa que el pequeño agricultor, los micronegocios, las empresas familiares de bajos ingresos no se están viendo favorecidos por este beneficio que cuesta mucho al país mientras el grande productor mantiene esta ventaja. Lo que se busca con esta medida es equilibrar la cancha para los productores sin afectar su cadena de producción.



Estas necesidades generaron presiones en la deuda pública del Gobierno propiciando un aumento de casi 10 puntos porcentuales, siendo más de $21 billones

Otro tema que ha generado polémica es la posibilidad de tener un impuesto al patrimonio del 3% para capitales superiores a 5.000 millones ¿Qué nos puede decir sobre esto?



En Colombia este impuesto existe hace cerca de 20 años y a personas naturales existe hace más de 6 años. El impuesto actual es del 1% para capitales superiores a 5.000 millones. El Presidente ha indicado que este es un impuesto que debería prorrogarse pero de manera temporal, y muy seguramente en la tarifa actual.



Como contexto es importante mencionar que en Colombia solo alrededor de 7.000 personas tienen capitales superiores a este monto.



¿Desde el Gobierno cuál es el apoyo que se está dando a la población vulnerable?

Solo en programas de transferencias condicionadas y no condicionadas se generaron más de 12 billones de pesos ayudando a más de 8 millones de colombianos. Por el lado de las ayudas empresariales, el PAEF permitió conservar más de 3,9 millones de empleos durante el 2020. No se pueden olvidar las inversiones en salud que permitieron doblar la capacidad de UCIS del país; las ayudas en educación que garantizaron la matricula 0 para estudiantes de estratos 1,2 y 3, entre otros mecanismos de apoyo.



Estas necesidades generaron presiones en la deuda pública del Gobierno propiciando un aumento de casi 10 puntos porcentuales, siendo más de $21 billones, una cifra similar al presupuesto apropiado para los sectores de vivienda e inclusión social. Además, el déficit del gobierno central pasó de -2,5 % del PIB a -7,8%.



¿En que consiste la propuesta de incremento de la base de contribuyentes de Renta?

Hay varias cosas que se deben plantear antes de entender el contexto de la propuesta. En primer lugar, el año pasado se convocó una misión de expertos para que analizaran los beneficios tributarios que tiene el actual Estatuto Tributario. En esta misión se recomendó ampliar la base de personas que tributan, esto nuevos contribuyentes tendrán una tarifa efectiva inferior anual al 3% de sus ingresos.



La ampliación de la base solo impactará a menos del 5% de la población, pero si generará recursos suficientes para que aquellos con menos ingresos puedan contar con un apoyo permanente.



¿Por qué afectar a las personas más pobres del país y seguir presionando esa cifra en momentos tan difíciles como una pandemia que ha generado fuertes latigazos en la economía? ¿Por qué no aumentar impuestos a la población con mayores recursos?

Es vital aclarar que la reforma no busca subir impuestos a las personas de bajos recursos, por el contrario, sólo se gravarán aquellos que se encuentran en los grupos de más altos de ingresos, tanto en renta como en patrimonio. Se ampliará la compensación de IVA con el fin de llegar a todos los hogares pobres, es decir más de 16 millones de personas. El ingreso adicional de recaudo permitirá que gastos tan importantes como Ingreso Solidario, PAEF, Matricula 0, entre otros, puedan seguir ayudando a los colombianos más vulnerables en este momento de crisis.

La reforma social se basa en el principio de la solidaridad. Esto será para proveer ayudas y apoyos a los hogares más afectados por la pandemia. Este el principio de la reforma. Quienes más tienen son los que más van a pagar, en línea con la Constitución.



Ya que usted menciona Matrícula 0 ¿qué personas estarán cobijadas bajo este subsidio?

La educación ha sido otro de los focos vitales del Presidente Duque y es por eso que en Matricula 0 se busca subsidiar hasta el 100% la matrícula de estudiantes de los estratos 1,2 y 3 que se encuentren en instituciones de educación superior públicas.



Las micro y pequeñas empresas han sido uno de los puntos más afectados de la economía ¿de qué forma las beneficiará esta reforma?

No podemos olvidar que uno de los esfuerzos desde el Gobierno para mitigar el efecto de la pandemia en uno de los principales músculos de generación de empleo en Colombia fue la creación del programa de apoyo al empleo formal (PAEF) que protegió el empleo de más de 3 millones de colombianos.



¿A los colombianos se les pide un esfuerzo en ingresos, pero cuál es el plan de ahorros que plantea el Gobierno?

Desde el inicio del gobierno se ha mantenido de manera permanente una línea de austeridad. En la reforma se plantea un congelamiento de 10 años de la nómina y de la contratación de bienes y servicios



