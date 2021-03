Lo bueno y lo malo de la reforma tributaria, según el senador Aguilar

Richard Aguilar, de la Comisión Tercera del Senado, es uno de los congresistas a los que ya se les socializó el borrador del proyecto de reforma fiscal que se alista el Gobierno para presentar a consideración del Congreso.



Para el congresista de Cambio Radical, la situación social de nuestro país no está para que se baje de una manera tan fuerte la base gravable.

¿Dentro del proyecto de reforma tributaria, qué le llamó la atención, dentro de lo que se conoció?

Hay que reconocer la ambiciosa agenda social que tiene el gobierno para luchar contra este flagelo que acecha a los colombianos que es el desempleo desempleo y la pobreza.

pobreza.

Pro también hay que destacar que hay unos nuevos impuestos que los hemos clamado en las últimas reformas, como es el impuesto a los plásticos de un solo uso, hay una reingeniería del impuesto al carbono para poder recaudar más de 1,2 billones de pesos; el impuesto a los plaguicidas para el que se establece un cobro del 8% como un impuesto al consumo. Y gracias a esos impuestos verdes se va a crear un fondo que se denominará Fonclima, que va a manejar para los próximos 10 años cerca de 20 billones de pesos.



¿Y que vio dentro de lo que no le gustó?

No fueron muy claros en varias cosas.



¿Cómo en qué cosas?

Cómo en el régimen exento, sobre qué beneficios y exenciones se van a eliminar. Queremos ahondar un poco en qué beneficios se van a eliminar.



No compartimos que se baje de esta manera tan abrupta la base gravable para que las personas naturales comiencen a declarar y a pagar. Quieren que a partir de 2'200.000 pesos los colombianos declaren y paguen, porque ya ahí hay un mínimo pago de 29.000 pesos. Yo creo que la situación social de nuestro país no está para que se baje de una manera tan fuerte la base gravable, ya que actualmente esa base es de 4'500,000 pesos mensuales y hay que entender que más del 60% de la población de nuestro país gana menos de dos salarios mínimos.



¿Pagar a partir de unos ingresos mínimos de 2,2 millones?

Desde ahí empiezan a declarar y a pagar renta



En otras palabras, quien se gane 2'200,000 pesos, es alguien pudiente...

Ya es alguien que debe entrar a declarar y a pagar, desafortunadamente.



¿En materia de pensiones, qué vio?

Déjeme decirle que no estoy de acuerdo conque quieran empezar a grabar las pensiones a partir de 7 millones de pesos. Yo creo que hay que subir la base gravable de pensiones a partir de los 13 o 14 millones de pesos.



¿Sobre dividendos que se habló?

Interesante el cambio qué se hace para grabar los dividendos. Actualmente está a partir de 12 millones de pesos con una tarifa del 10%, y ahora se sube la base gravable iniciando en 24 millones de pesos y sube la tarifa del 10 al 15%.



¿Cambio Radical tiene algún inamovible en materia tributaria?

Un inamovible del partido siempre ha sido el impuesto en materia de patrimonio, máxime ahora que venimos de un momento muy drástico para los patrimonios, especialmente de las personas naturales, básicamente por un año de improductividad. Y ahora quieren hacer un cambio en el impuesto al impuesto del patrimonio aumentando la tarifa y del 1 al 3% y a partir del excedente 5.000 millones hacia arriba comenzar a grabarlo. Es algo que tenemos que entrar a discutir



¿Qué vio que tenga relación con la coyuntura actual?

Ahí está, por ejemplo, congelar la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas en un 31% para este año, para pagos en el año 2022, y hacer la reducción como está contemplada para el próximo año, al 30% como tarifa a partir del año 2023.



Hay quienes dicen que ese impuesto del patrimonio puede terminar espantando a los inversionistas y a quienes tienen bienes en Colombia ¿Cómo lo ve?

Ese ha sido siempre el argumento. Ese es un impuesto antitécnico. Nosotros nos dimos la pela en las últimas reformas para que precisamente fuera en el 2021 el último año en el que se cobrara, es decir, en el año 2022 desaparecería este impuesto.



Pero ante la necesidad de caja que tiene el gobierno lo van a establecer de manera permanente con una fórmula que ya mencioné.



¿En materia de IVA, qué viene?

El Gobierno quiere que el pollo, huevos y carne y los productos que están actualmente exentos pasen a un régimen excluido, pero también hay que poner en tarifa cero todos los costos de producción. Por ejemplo, para el sector avícola, está el maíz con una tarifa diferencial del 5%, entonces si el maíz no pasa a ser excluido pues ese aumento se va a traspasar es al consumidor final. Por eso hay que incluir toda la cadena de producción para los productos de la canasta familiar.

Hay que entrar a revisar muy bien los temas del IVA y esperamos tener esa información, como se comprometió el gobierno, esta semana.



¿Y a su partido, Cambio Radical, qué le preocupa?

Varias cosas, primero lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, que no estamos de acuerdo con eso. Hay diferentes posturas en torno al IVA y creemos que hay que buscar un consenso. Nosotros tenemos que esta reforma va a ser confiscatoria, porque, por ejemplo, para las personas naturales la última tarifa del 39% para quienes tienen ingresos de más de 65 millones de pesos mensuales quieren llevar la del 41%, y eso ya es confiscatorio.



Hay que traer revisar detenidamente la propuesta del Gobierno nacional.