La ‘súplica’ de última hora de Uribe para salvar la reforma tributaria

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, amaneció este miércoles con una “súplica angustiosa” para tratar de salvar el proyecto de ley de reforma tributaria, cuya ponencia para el primer debate debe comenzar a elaborarse esta semana.



Este martes la iniciativa se quedó, al menos en el papel, sin los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso, luego de que la bancada del Partido Liberal decidiera apoyar a su director, el expresidente César Gaviria, en sus críticas a la reforma y anunciar su voto negativo.



Pese a esto, los ministros de Hacienda, Alberto Carrasquilla, e Interior, Daniel Palacios, han dicho que están dispuestos al “consenso” en la construcción de la ponencia que se discutirá en el primer debate, en las comisiones económicas del Congreso.



En tal sentido, Uribe hizo esta mañana una “súplica angustiosa” al Gobierno, los partidos políticos y los ponentes del proyecto de ley para que “acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo presenten como ponencia, lo aprueben. Se necesitan recursos para atender la crisis social. Se necesitan virajes para atender la democracia”.

Por favor equipo Ministerio de Hda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 28, 2021

“Por favor equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”, agregó Uribe ante la falta de apoyo político a la reforma entre los sectores políticos.



Se espera que entre esta semana y la próxima se trabaje este texto de ponencia para el primer debate, del cual dependerá si el Gobierno logra salvar la reforma tributaria o no.

