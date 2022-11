La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde (Gobierno), y el senador

Miguel Uribe, del Centro Democrático (oposición), hablan de ventajas y desventajas de la reforma tributaria de Gustavo Petro, cuyos últimos debates se inician este miércoles en el Congresos.



Ambos congresistas hablaron con EL TIEMPO y expusieron sus puntos.



‘Vamos a mejorar la justicia tributaria’: Katherine Miranda

¿Por qué votar a favor la reforma tributaria?



Porque con esta reforma vamos a mejorar la justicia tributaria entre los contribuyentes, eliminando beneficios tributarios para que, en el marco de la equidad vertical y horizontal, los ciudadanos paguen de acuerdo a sus capacidades y contribuyan con lo justo, ni más ni menos.



¿Cree que, como dicen algunos sectores, no es momento para más impuestos?



Reconozco que nos enfrentaremos a un escenario internacional de decrecimiento en el próximo año y que apenas se están viendo resultados de la reactivación económica en empleo y ventas. Sin embargo, no olvidemos que esta reforma se diseñó para tapar el hueco fiscal que nos dejó la pandemia y dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Al día de hoy no tenemos cómo honrar la deuda pública ni los programas sociales que necesita el país.



Miranda durante las discusiones de la tributaria. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Puntualmente, ¿qué rescata del proyecto?



Los impuestos saludables: bebidas azucaradas, alimentos ultra procesados, impuesto al carbono y plásticos de un solo uso. Con esta reforma tributaria daremos un salto a proteger el medio ambiente y a recoger recursos para atender en un futuro a la población que va a desarrollar enfermedades por el consumo de estos alimentos nocivos para la salud. Y el impuesto a las iglesias, una verdadera victoria contra las megaiglesias, que hoy construyen un emporio económico escudándose en la fe.



Pero debe de haber algo que no comparta, ¿no?



La sobretasa a las empresas de generación eléctrica de recursos hídricos, que tendrán una sobretasa temporal.



Ya con las cargas que trae la reforma son suficientes y aunque se estipula que esta sobretasa no llegará al consumidor final si puede ser un mal mensaje para el sector productivo.



¿Qué le gustaría que se incluya en los últimos debates?



El fortalecimiento del impuesto al tabaco y el impuesto a los vapeadores, así completaríamos un conjunto de imposiciones tributarias de medidas saludables que impactarían positivamente la conducta de los consumidores y el aseguramiento de recursos para la atención en el futuro de aquellos que desarrollen las enfermedades.



‘Está en riesgo la sostenibilidad fiscal’: Miguel Uribe

¿Por qué votar en contra de la tributaria?



Porque va a aumentar la pobreza, el desempleo y la inflación. Va a golpear especialmente a las personas de menores ingresos, va a poner en riesgo el empleo, el emprendimiento y va ahuyentar la inversión, va a aumentar el costo de los alimentos y pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país destruyendo el sector minero-energético.



Nos hemos opuesto al pupitrazo. Por eso he pedido que tengamos al menos una semana para leer la ponencia para poder dar el debate con responsabilidad y transparencia, revisando artículo por artículo. Son 348 páginas que no ha estudiado ni la Cámara ni el Senado; a todas luces una enorme irresponsabilidad con los colombianos.

Uribe durante las discusiones. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

¿Cree que no es el momento para más impuestos?



La mejor reforma tributaria es el crecimiento económico, combatir con metas concretas y promover la austeridad y lucha contra la corrupción. Los recursos están el problema es que se los roban. Adicionalmente no es coincidencia que se anuncie el pupitrazo de la reforma tributaria y el dólar pase de los 5.000 pesos. Esta reforma profundiza la incertidumbre y la desconfianza en los mercados colombianos. Cada vez que este gobierno ataca el sector minero-energético, aumenta la devaluación y la inflación.



Puntualmente, ¿qué rescata del proyecto?



Haber bajado las tarifas del régimen simple con el propósito de promover en alguna medida la formalización de los pequeños negocios.



¿Qué elimina?



No rescato la persecución al sector de hidrocarburos y minería que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y la transición energética. Rechazo los impuestos que hacen a Colombia menos competitiva y ahuyentarán la inversión, poniendo en riesgo el empleo. Rechazo los impuestos que subirán de precio los alimentos cuando hay inflación y hambre. Hay que sacar del proyecto el impuesto al pan, a los lácteos y a los demás alimentos.



¿Qué le gustaría que se incluya en los últimos debates?



Incentivos para invertir en Colombia y estimular el crecimiento económico del país. Metas concretas de lucha contra la evasión, y compromisos reales en materia de austeridad y lucha contra la corrupción.