Aunque la reforma tributaria fue aprobada la semana pasada por las plenarias del Senado y Cámara, como una aplanadora, aún no se ha podido llevar a cabo la conciliación de los textos que fueron avalados en ambas corporaciones del Congreso de la República.



Si bien la comisión de conciliadores es "amiga del gobierno", como denunciaron congresistas de la oposición, y se esperaba que no hubiera mayores dificultades en el trámite, ya va a cumplirse una semana y aún no hay luz verde. ¿Por qué?



En el Congreso de la República se comenta que la conciliación está enredada y la polémica, básicamente, se está centrando en un artículo: el impuesto a las iglesias.



Dicho artículo, que busca gravar a la iglesias con un impuesto de 20 por ciento sobre la renta, fue hundido en el Senado, pero la Cámara lo aprobó, por lo cual los conciliadores deben definir si lo acogen o lo hunden definitivamente.



El debate está trascendiendo de la dicha comisión y este lunes llegó a la plenaria del Senado e, incluso, a las redes sociales.



¿No que ya pagaban impuestos las iglesias?



¿No que no se enriquecían a costa de los beneficios tributarios?



¡Que bajos y ruines poner a tambalear la Reforma Tributaria por una propuesta JUSTA!



Sabía que no era fácil enfrentar SOLA a uno de los más grandes poderes del país. pic.twitter.com/OZkLOzyl73 — Katherine Miranda (@MirandaBogota) November 9, 2022

Un grupo de 10 congresistas de varios partidos, incluyendo a los aliados del presidente Gustavo Petro, le pidieron este miércoles a la comisión que no acoja el artículo aprobado en la Cámara de Representantes.



Argumentaron que el artículo 15 del proyecto, que habla de gravar las iglesias, "pone en riesgo la aprobación" de la reforma.



Esto teniendo en cuenta que una vez se concilien los textos, el documento definitivo regresa a las plenarias, las cuales decidirán si el proyecto pasa o no a sanción presidencial.



Y las mayorías, en caso de que dicho artículo pase, serían difícil de medir, pues hay miembros del Pacto Histórico los que no avalan dicho artículo. Frente a este panorama se vendría un duro pulso político y al Gobierno le tocaría ponerse al frente de un asunto que ya parecía resuelto.

El pulso para la aprobación

La aprobación del proyecto del gobierno Petro que pretende recaudar alrededor de 20 billones de pesos no fue fácil, aunque los resultados de las plenarias digan lo contrario.



Durante semanas los partidos Liberal, Conservador y 'la U' expresaron varios peros a la ley que, según Petro, busca igualdad. Incluso, el jefe del liberalismo comentó en su momento que él "no la votaría".



Estos partidos coincidieron en que teniendo en cuenta la crisis económica global, no era momento para hacer una reforma que pretendía recaudar más de 20 billones de pesos.



Y en su momento se llegó a hablar de fracturas en la coalición de gobierno, pues estos partidos son aliados del Ejecutivo. Sin embargo, luego de semanas de reuniones y de concesiones del gobierno Petro, como el impuesto a las iglesias, finalmente de votó el proyecto.



En la Casa de Nariño siempre estuvieron tranquilos ante estas inquietudes y el ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que era normal que un partido se reuniera.