Los alimentos ultraprocesados, de acuerdo con el impuesto saludable estipulado en el artículo 45 de la reforma tributaria, aumentarán de precio. En ese sentido, llamó la atención que comidas como las hormigas culonas, tradicionales en Santander, y las hostias, fundamentales en las misas o eucaristías católicas, vayan a aumentar de precio por ese proyecto.



Dicho artículo fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara con 125 votos a favor y 32 en contra, pero ¿qué otras preparaciones se hallan entre los comestibles gravados?



¿A qué alimentos se les aplicará el 'impuesto saludable'?

Las bebidas azucaradas serán gravadas con el 'impuesto saludable' de la reforma tributaria. Foto: Archivo

- Productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.



- Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos —como las hormigas culonas—.



- Todas las demás preparaciones y conservas de carne, despojos, sangre o de insectos.



- Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).



- Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, excepto el chocolate con un porcentaje de cacao superior al 75 %.



- Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida 19.05.



- Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte.



- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias —como las usadas en los ritos católicos—, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.



- Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.



- Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).



- Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.



- Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.



- Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.



- Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

¿Qué alimentos se salvaron del 'impuesto saludable'?

El pan estará exento del impuesto a los alimentos ultraprocesados de la reforma tributaria. Foto: iStock

Sin embargo, sectores como la Alianza Verde, por parte de la representante Katherine Miranda, celebraron que alimentos como el pan se hayan quedado por fuera de los alimentos ultraprocesados a los que se les aplicará una carga impositiva con la reforma tributaria.



Pero no solo el pan y sus insumos se escaparon del impuesto: los frutos secos, el queso, el salchichón, la mortadela, la butifarra y las obleas también lo hicieron.



POLÍTICA